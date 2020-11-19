Михаила Меня доставили в суд для избрания меры пресечения

Михаила Меня доставили в Басманный суд, где в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для него.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Басманного суда Москвы, следователь ходатайствует об избрании Меню меры пресечения в виде запрета определенных действий до 18 января 2021 года.

Аудитора Счетной палаты обвиняют по ч.4 ст. 160 УК РФ - в особо крупной растрате.

Накануне Совет Федерации единогласно одобрил просьбу Генпрокурора Игоря Краснова о задержании и привлечении в качестве обвиняемого аудитора СП Меня. После чего он был доставлен в Следственный комитет, где прошел многочасовой допрос. Михаилу Меню были предъявлены официальные обвинения в хищении 700 млн бюджетных рублей в 2011 году, когда он был губернатором Ивановской области. Сегодняшнюю ночь Михаил Мень провел в качестве задержанного в изоляторе временного содержания столичной полиции на Петровке-38.