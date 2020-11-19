Минфин не планирует увеличивать порог признания легковых автомобилей "роскошными", сообщили "Российской газете" в пресс-службе министерства. Соответственно, повышающий коэффициент к транспортному налогу за "роскошность" своего средства передвижения за 2020 год должны заплатить владельцы 1,3 тысячи моделей иномарок, чья стоимость, согласно рекомендованной цене производителей, находится в диапазоне от 3 до 15 млн рублей и выше.

Собственникам автомобилей стоимостью более трех миллионов рублей необходимо платить налог на роскошь, даже если они купили машину со скидкой. Фото: Сергей Куксин/РГ

"Минфин России в настоящее время не рассматривает вопрос о внесении изменения в Налоговый кодекс в части корректировки пороговых значений", - подчеркнули в ведомстве.

Установленный порог в три миллиона рублей как критерий отнесения автомобилей под категорию "роскоши" не пересматривался с момента его введения еще в 2014 году. Но если шесть лет назад в перечень "роскошных" входило чуть более 100 моделей автомобилей, то сейчас в нем числится уже 1,3 тысячи моделей.

По данным аналитического агентства "Автостат", парк автомобилей иностранных марок в России достиг по состоянию на начало 2020 года отметки в 26,2 млн единиц. Это составляет 61,2% от всего парка легковых автомобилей в стране.

Как пояснили в минпромторге, который ежегодно до 1 марта формирует соответствующий перечень, за основу берется информация о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобиля с учетом годом выпуска последнего. Все данные предоставляются в министерство производителями либо их уполномоченными лицами.

"Собственникам автомобилей стоимостью более 3 млн рублей необходимо платить налог на роскошь, даже если они купили машину со скидкой, поскольку ФНС для расчета налога использует не цену, указанную в договоре купли-продажи, а специальный порядок, утвержденный минпромторгом", - подчеркивают в Федеральной налоговой службе (ФНС).

По действующему порядку, собственники авто по цене от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1, пока машине не исполнится три года. Если стоимость машины выше 5 млн рублей и она не старше 5 лет, то за нее предполагается выплата в двойном размере. Если автомобиль стоит от 10 млн рублей, а его возраст до десяти лет, а также дороже 15 миллионов и не старше 20 лет, - в тройном.