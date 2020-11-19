Минстрой поддержал продление льготной ипотеки после июля 2021 года

Импульс, который дала льготная ипотека, по его словам, подстегнул дополнительный спрос на жилье. "В 2021 году эта программа сохраняется, и мы будем работать над тем, чтобы эта поддержка сохранялась и далее. Будем смотреть на ситуацию, которая сложится к середине года в этом направлении", - сказал Файзуллин. При этом важно увеличить и количество предложения, иначе это приведет к росту цен на квартиры.

Ранее о возможности дальнейшего продления ипотеки с господдержкой говорил вице-премьер Марат Хуснуллин. "Ближе к июлю, посмотрев, что дальше, сколько выдано, какой интерес к этой программе, какой объем, какая будет ставка на тот момент (ставка Центробанка очень влияет на стоимость ипотеки) - мы уже будем дальше смотреть вопрос о ее дальнейшем продлении либо каких-то других формах", - сказал вице-премьер в интервью РБК в конце октября.

Программа льготной ипотеки, запущенная в апреле нынешнего года для поддержки строительной отрасли в период кризиса, должна была завершиться 1 ноября. Однако правительство решило продлить ее до 1 июля 2021 года. По программе можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке по ставке не выше 6,5%.