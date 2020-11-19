Минтранс планирует продлить программу субсидирования авиакомпаний

"Подготовлен приказ об изменениях в постановление N661, в рамках которого предусмотрено продление программы субсидирования авиакомпаний до ноября 2020 года включительно и увеличение ставки компенсации в июле - ноябре 2020 года с 365 до 685 рублей на одного пассажира. Проект изменений согласован с Минэкономразвития. В части увеличения расходной ставки имеются разногласия с Минфином, который предложил размер расходной ставки на уровне 436 рублей", - сказал представитель Росавиации.

Как пояснил Новгородов, в варианте Минфина авиакомпании не в полной размере получат уже выделенные средства господдержки. Он напомним, что правительством было выделено на субсидии авиакомпаниям 24,4 млрд рублей. Всего обратилось за поддержкой 42 авиакомпании, было распределено около 13 млрд рублей.

Авиакомпании в основном за счет этих средств компенсировали расходы по зарплате. На эти цели пошло 10,6 млрд рублей, было компенсировано 34% расходов по зарплате.

Пассажиропоток за 10 месяцев 2020 года снизился на 46% от уровня 2019 года, уточнил Новгородов.

Объем компенсационных выплат авиакомпаниям рассчитывается исходя из числа неперевезенных пассажиров, то есть снижения пассажиропотока относительно показателей 2019 года.