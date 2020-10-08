Минтранс предложил новые субсидии авиации из-за пандемии

Минтранс предложил продлить программу поддержки авиакомпаний в связи с пандемией. Как рассказали "РГ" в министерстве, проект постановления правительства на этот счет направлен на согласование "в причастные федеральные органы исполнительной власти". Возможную сумму и порядок предоставления господдержки в министерстве пока не раскрывают.

В мае правительство выделило авиакомпаниям 24,3 млрд рублей на частичную компенсацию расходов в связи с падением объемов перевозок. По данным Росавиации на начало августа, из этих средств было распределено 11,7 млрд рублей, при этом 7,89 млрд рублей получила группа "Аэрофлот". Тогда же ведомство предложило продлить срок действия субсидий, так как он истекал в сентябре, и увеличить ставку на одного "потерянного" пассажира с 365 до 840 рублей.

Объемы новых субсидий будут не меньше тех, что были раньше, надеется руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. Хотя для всей авиаотрасли и 24 млрд рублей явно недостаточно, отмечает он. Общая сумма поддержки может быть и меньше, считает замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. К тому же с учетом ограниченных возможностей бюджета может быть реализован вариант точечной поддержки, то есть субсидировать станут лишь некоторые системообразующие авиапредприятия, добавляет он.

Негласно такая система действует и сейчас, мелкие региональные авиакомпании вряд ли получают какую-то помощь, говорит Величко.

24,3 миллиарда рублей правительство уже выделило в мае на частичную компенсацию расходов в связи с падением объемов перевозок

Дополнительную поддержку могут предоставить флагманскому перевозчику - "Аэрофлоту", а также авиакомпаниям, которые используют российские самолеты, например, Red Wings, входящей в структуру "Ростеха", указывает Величко. До небольших авиакомпаний федеральные субсидии не дойдут, но поддержку могут оказать региональные власти, отмечают эксперты.

"Помимо финансовой помощи было бы правильно более равномерно распределять частоты на международных рейсах", - предлагает Величко. Все международные полеты выполняет "Аэрофлот", и только в Турцию летают еще другие авиакомпании.

Если с рынка уйдет крупный авиаперевозчик, работу потеряют десятки тысяч человек

Сейчас необходимо удержать авиакомпании от банкротства. Если с рынка уйдет какой-либо крупный авиаперевозчик, работу потеряют десятки тысяч человек, а некоторые регионы лишатся необходимых рейсов. "Надеюсь, к весне банкротств не случится, государство сделает все для поддержки отрасли, в том числе и частных авиакомпаний", - рассчитывает Величко.