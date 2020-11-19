На "Уроке цифры" школьники научатся работать с нейросетями

Обучить нейросеть распознавать лица? Рекомендовать пользователю новых друзей в соцсетях и интересующие его новости? Примерять разные маски в дополненной реальности? С 23 ноября по 13 декабря по всей России пройдет новый "Урок цифры" на тему "Нейронные сети и коммуникации". Ученики смогут подключиться к занятиям дистанционно, а поддержать их в этом смогут родители и учителя. Урок проводится Минпросвещения России, Минцифры России и организацией "Цифровая экономика".

Урок состоит из видеолекции, профориентационного теста и онлайн-тренажера. Ученики 1-4 классов на простых примерах освоят обучение нейросети и попробуют построить алгоритм рекомендации друзей для соцсетей. Ученики средней школы обучат нейросеть распознаванию лиц для примерки масок дополненной реальности, научатся подбирать новости по интересам пользователей. А старшеклассники узнают, как нейросети применяются в разработке приложений, и смогут пройти все этапы создания собственного мини-приложения: от анализа и исследования до тестирования и выпуска.

- Сегодня цифровые знания - это одно из важных направлений в школьном образовании. Школьники все чаще пользуются различными интернет-ресурсами и программами, но зачастую не знают, что лежит в их основе и как можно применить себя в этой области. Замечательно, что специалисты из ведущих российских ИТ-компаний через сочетание педагогических и технологических решений, в игровой форме не только рассказывают о сложных темах, но и привлекают школьников в свою сферу, мотивируя их к самоопределению своего профессионального будущего, - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Справка "РГ"

Образовательный проект для школьников "Урок цифры" стартовал в декабре 2018 года. Проект позволяет детям получить знания от ведущих технологических компаний, развить цифровые компетенции, лучше сориентироваться в мире современных ИТ-профессий. Занятия по программированию на тематических тренажерах проекта проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп - учащихся младшей, средней и старшей школы.

В прошлом учебном году "Урок цифры" охватил больше половины российских школьников. За два года дети, родители и учителя более 30 миллионов раз обратились к урокам на сайте проекта. Проект охватил все 85 регионов России, а в прошлом учебном году при поддержке Россотрудничества тренажеры от ведущих российских компаний прошли учащиеся русскоязычных школ из 100 стран.

Партнерами проекта в 2020/21 учебном году выступают Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", компании Яндекс, "1С", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского". Технологические партнеры - образовательная платформа "Кодвардс" и международная школа программирования "Алгоритмика". Информационные партнеры "Урока цифры" - VK и Россотрудничество.