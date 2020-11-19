Netflix анонсировал второй сезон исландского детектива "Капкан"

Любители скандинавского нуара, особенно в его редком и самобытном исландском воплощении, могут возрадоваться - впечатляющий сериал "Капкан" (Ófærð) известного режиссера Бальтасара Кормакура ("Эверест") получит продолжение, причем займется съемками второго сезона стриминговый сервис Netflix - под чутким руководством все того же Кормакура. Об этом пишет портал Nordic Drama.

Если на английский язык название первого сезона переводилось как Trapped, продолжение будет именоваться Entrapped - это решение практически не дает никаких ключей к осмыслению нового сезона, но несет смыслоразличительный характер.

События сиквела расскажут о том, что произошло два года спустя. В центре повествования - неоязыческая и вроде бы миролюбивая секта "Большая семья". Ее духовный лидер Оддур (Эгиль Олафссон) разбил лагерь неподалеку от языческого капища. Но не он один претендует на это место - оно также приглянулось членам байкерского клуба. Его глава Гуннар (Харальдур Стефанссон) намерен незамедлительно разрешить возникший конфликт - и призывает себе на помощь датского товарища Хоппера (Томас Бо Ларсен).

Ни к чему хорошему это не приводит, происходит жесткое столкновение между противодействующими сторонами и один из участников, Ивар (Ойдунн Лутерссон) погибает. Его лично знал полицейский офицер Андри (Олафур Дарри Олаффсон), который принимает решение присоединиться к своей коллеге Хинрике (Ильмур Кристияунсдохтир) в расследовании преступления.

Бальтасар Кормакур заметил, что "Капкан" стал самым успешным сериалом в истории исландского телевидения, а развитие его совместно с Netflix сможет принести телесаге еще большую известность. События сериала будет разворачиваться на фоне крайне необычной исландской природы, с участием полюбившихся персонажей - и позволят зрителям приобщиться к удивительным особенностям исландской культуры и ее глубоким традициям.

Сериал станет доступным к просмотру в 2021 году.