Новый дизель для УАЗов из Минска начнут продавать в 2021 году

Поточный выпуск новых 2,1-литровых турбодизелей MMZ-4DTI для УАЗов и "ГАЗелей" стартует в начале 2021 года, сообщает агентство "БелТА". Этот агрегат собственными силами создал Минский моторный завод. Пока выпуск его не отлажен - распространенная полгода назад информация о старте производства оказалась преждевременной.

Разработка MMZ-4DTI велась с начала 2010-х годов, первые его образцы показали широкой публике еще в 2015-м, затем была повторная демонстрация на выставке "Агросалон-2018" в Москве. Это четырехцилиндровый рядный двигатель мощностью от 74 до 140 л.с. в зависимости от степени форсировки.

По деталям агрегат на 70% унифицирован с другим новым дизелем - трехцилиндровым ММЗ-3LD (предназначен для легкой сельхозтехники). Блок цилиндров, распредвал, коленвал, поршни для нового двигателя ММЗ изготавливает самостоятельно, но топливная аппаратура закупается у чешской фирмы Motorpal. Существует также атмосферная версия этого мотора, которая развивает 49 л.с.

MMZ 4DTI изначально создан под монтаж под капоты УАЗов и ГАЗелей, поэтому он требует минимальной доработки штатных мест крепления.

"Комплект сделан так, что для замены практически не требует слесарных работ. Пришлось только подогнать выхлоп и балку, третью точку опоры силового агрегата, подрезать по месту. При выходе на серийное производство комплектов все эти нюансы будут учтены, и бригадой из двух-трех человек, при соответствующем оборудовании рабочего места, замену можно произвести, что называется, парой гаечных ключей и одной отверткой", - заявил агентству БелТА представил Минского моторного завода.

Пока 4DTI предназначен только для вторичного рынка, поскольку он соответствует только давно устаревшему экологическому стандарту "Евро-2".

Минский моторный завод - один из крупнейших производителей моторов для автомобилей и тракторов в СНГ. Основная его продукция - дизели для тракторов МТЗ-Беларусь и среднетоннажных грузовиков МАЗ-Зубренок.