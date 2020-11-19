Пенсионер пытался украсть фонарный столб с помощью Toyota Camry

Всем известна легендарная надежность Toyota Camry. А пенсионер из США доказал всему миру, что это еще и очень практичная машина - даже в варианте с кузовом седан.

В штате Флорида полиция остановила Camry 1997 года, на крыше которой с помощью троса был закреплен… стальной фонарный столб! В длину он был больше, чем машина, а сколько весил - даже страшно представить.

Машину остановили, так как поступил сигнал от бдительных граждан, что кто-то увозит упавший фонарь, освещавший ранее одну из ближайших дорог. Сидевший за рулем Тойоты 71-летний мужчина не смог предъявить полицейским каких-либо документов, подтверждающих его право на владение трубой. В ходе беседы он признался, что вез столб в пункт приема металлолома, и пытался оправдаться тем, что тот был "ничейный".

Конечно же, такие доводы полицию не устроили, и похититель государственного имущества был заключен под стражу. Чуть позже выяснилось, что он уже был судим за подобное преступление в 2017 году. Надо сказать, что в США работа пунктов приема металлолома строго регламентирована, так что неясно, на что снова рассчитывал преступник - без документов ни одна уважающая себя контора не приняла бы столб в переработку.