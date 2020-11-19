Планы на год по строительству и ремонту дорог будут перевыполнены

В этом году, несмотря на все сложности в транспортном строительстве и эксплуатации дорог, отмечается значительный рост. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании об итогах реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в рамках "Транспортной недели".

Планы этого года будут перевыполнены и по освоению выделенных средств, и по объемам работ, подчеркнул вице-премьер. Это удалось благодаря нескольким факторам.

Во-первых, весной было принято решение не останавливать дорожные работы, соблюдая все меры безопасности, связанные с коронавирусом. Во-вторых, благодаря использованию 100 млрд рублей так называемых временно свободных средств, которые отрасль должна "вернуть" в конце года за счет неиспользованных заказчиками остатков. Кроме того, была проведена большая работа по изменению нормативных требований, сокращению различных согласительных процедур.

В итоге в нынешнем году было построено и отремонтировано примерно на 20 млн кв.м дорог больше. Была построена тысяча дополнительных объектов.