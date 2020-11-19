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19.11.2020 21:23
Рубрика: Общество

Попова призвала не посещать общественные места без необходимости

Текст: Алексей Дуэль

Беречь себя и не посещать общественные места без необходимости призвала россиян глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

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"Сегодня нужно поберечь себя и близких и не нужно выходить в общественные места, если для этого нет какой-то совершенно невероятной необходимости", - сказала Анна Попова.

По ее оценке, ситуация с коронавирусом в России напряженная, ухудшение очевидно, хотя взрывного роста заболеваемости в регионах нет.

"Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила, и не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех ", - добавила руководитель Роспотребнадзора.

По данным оперативного штаба, в четверг в России выявлено 23 610 новых случаев COVID-19.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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