Последние старые ЛиАЗы продали с аукциона. Цены удивили

В городе Арзамасе Нижегородской области муниципальное автотранспортное предприятие успешно провело аукцион по продаже выведенных из эксплуатации классических ЛиАЗов-677. Это были одни из последних автобусов такого типа, использовавшихся в России, - они обслуживали городские маршруты до 2019 года. Машины продали гораздо дороже, чем ожидалось.

Реализация муниципальных автобусов проводилась на открытых торгах через онлайн-площадку "Сбербанк-АСТ". Из описания лотов следует, что два ЛиАЗа были выпущены в 1991 году, один - в 1994-м.

Стартовые цены от 89 до 130 тысяч рублей. Первый аукцион по продаже автобусов, который проводился в сентябре, был признан несостоявшимся из-за отсутствия участников, однако торги, организованные 18 ноября, собрали аж 21 участника - они активно бились за старые ЛиАЗы, повышая ставки. В итоге одна машина ушла за 298 000 рублей, вторая - за 390 000 рублей, третья - за 442 000 рублей. Два автобуса забрали частные лица, третий - завод из расположенного неподалеку Дзержинска.

Исходя из столь высоких цен, можно предположить, что машины ушли не на металлобазы, а любителям автостарины или реставраторам.

ЛиАЗ-677 - городской высокопольный автобус, массово производившийся в Ликино-Дулево с 1967 по 1994 год (на сторонних предприятиях его сборка продолжалась до 2002-го). 677-й являлся первым серийным советским автобусом с автоматической коробкой передач. Он оснащался бензиновым мотором ЗИЛ объемом 7,0 л и мощностью 175 или 180 л.с. (в зависимости от модификации). Машины этой модели использовались практически во всех городах СССР, имевших городское или пригородное автобусное сообщение.

Арзамас - один из последних городов России, в котором еще используются ЛиАЗы-677. На линии продолжают выходить два таких старых автобуса с газовыми двигателями (пропан-бутан).