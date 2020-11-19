Суд арестовал зампреда правительства Подмосковья по делу о хищении леса

Басманный районный суд Москвы на заседании в четверг удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина.

Аналогичная мера пресечения избрана и в отношении двоих предполагаемых сообщников Куракина - экс-начальника ФГАУ "Оборонлес" Владислава Холодкова и главы АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Анна. Все трое проходят по коррупционному уголовному делу о передаче коммерсантам лесных насаждений, принадлежавших Минобороны. Куракин, напомним, с ноября 2012-го по май 2017 года возглавлял департамент имущественных отношений военного ведомства.

Дмитрий Куракин был задержан вечером 17 ноября после допроса в Следственном комитете России. По версии следствия, в 2012-2017 годах чиновник, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны России, совместно с чиновниками лесного хозяйства способствовал переоформлению принадлежавших военному ведомству земель в разных регионах страны. Отмечается, что злоумышленники вырубали и продавали лес, а участки продавали коммерсантам под нелегальные свалки мусора и застройку.

Следователи предварительно оценили причиненный фигурантами этого громкого дела ущерб в 2 млрд рублей.

Дмитрий Куракин в мае 2012 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области, на которой курировал вопросы земельных и имущественных отношений, экологии и природопользования. В ноябре 2012 года он перешел на работу в Минобороны, став руководителем департамента имущественных отношений вместо уволенной из-за возбуждения уголовного дела о хищениях Евгении Васильевой. В мае 2017 года Куракина назначили вице-президентом и административным директором ПАО "Ростелеком". В сентябре 2018 года он получил должность зампредседателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования Московской области.