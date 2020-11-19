Суд оправдал начальника ярославской колонии по делу о пытках осужденных

Экс-начальник ярославской колонии № 1 Дмитрий Николаев и его бывший заместитель по оперативной работе Игит Михайлов оправданы по делу о пытках осужденных. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Напомним, в Ярославле началось оглашение приговора по громкому делу о пытках в ярославской колонии № 1. На скамье подсудимых - 12 сотрудников учреждения. Один не явился на суд по болезни, расследование в отношении заместителя начальника ИК-1 по воспитательной работе Ивана Калашникова приостановлено из-за его болезни.

Самого сурового наказания - семь лет лишения свободы, - прокурор требовал для Николаева и Михайлова. По мнению обвинения, они являлись организаторами экзекуции.