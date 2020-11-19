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19.11.2020 11:44
Рубрика: Происшествия

В Ярославле началось оглашение приговора по делу о пытках в колонии

Текст: Элина Труханова, (Ярославль)
Фото: Пресс-служба ярославского облсуда Фото: Пресс-служба ярославского облсуда
Фото: Пресс-служба ярославского облсуда

В Заволжском районном суде Ярославля началось оглашение приговора по основному и самому громкому делу о применении насилия к осужденным.

На скамье подсудимых - 12 бывших сотрудников ФСИН (один отсутствует на приговоре в связи с болезнью). В отношении 14-го подсудимого - заместителя начальника ИК-1 Ивана Калашникова - производство по делу было приостановлено в связи с его болезнью еще летом.

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Напомним, судебный процесс по этому делу начался 21 февраля. Причем в стенах другого районного суда - Дзержинского, где нашелся приемлемый по размеру зал. Из-за COVID-19 и приостановки работы судов весной в рассмотрении дела объявлялся перерыв, а сегодня по той же причине в судебное заседание закрыт доступ для СМИ и всех, кто не участвует в процессе.

Все подсудимые, обвиненные в превышении должностных полномочий, - бывшие сотрудники ярославской ИК-1, где в 2017 году был жестоко избит осужденный Евгений Макаров: видеокадры коллективной расправы над ним попали в интернет летом 2018 года, вызвав огромный общественный резонанс. На записи больше десятка человек в форме ФСИН силой удерживают лежащего на столе человека и, сменяя друг друга, избивают его: резиновой дубинкой - по пяткам, руками - по голове и телу. Периодически "воспитатели" обливают голову и ноги избиваемого водой.

Гособинитель попросил для 13 подсудимых в общей сложности 72 года лишения свободы - от четырех до семи лет каждому. Самые длительные сроки заключения - по семь лет - прокурор запросил для бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя по безопасности и оперативной работе Игита Михайлова. Именно они, по версии следствия, дали указание провести с осужденным Макаровым "воспитательную работу".

Большинство подсудимых вину не признали или признали частично.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Дело о пытках в ярославской колонии

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