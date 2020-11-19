Названы регионы, которые близки к выходу на плато по COVID-19

Ученый делит регионы на пять групп в зависимости от динамики распространения заболеваемости коронавирусом. В "зеленых" показатель распространения меньше 0.9 (позитивный), "светло-желтых" - 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевых" - 1,0-1,1 (удовлетворительный), "светло-красных" - 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный); "темно-красных" - больше 1,2 (тяжелый). Индекс показывает распространение вируса. Если он меньше единицы, то распространение замедляется, если больше - ускоряется, сообщает агентство РИА новости.

По мнению эксперта, сегодня по сравнению с ситуацией двухнедельной давности темп роста заболеваемости заметно снизился. Наблюдается замедление в большей части регионов, однако пока еще рано судить о больших городах.

На плато по заболеваемости могут выйти Еврейская автономная область, Севастополь, Калмыкия, Брянская, Кемеровская, Рязанская, Магаданская, Пензенская области, Республика Алтай, Амурская область, Камчатский край, Орловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская и Оренбургская области, Красноярский край, Карачаево-Черкессия, Ростовская, Смоленская, Липецкая, Воронежская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская область.

Остальные регионы также приближаются к плато - динамика роста заболеваемости стабилизируется. А вот наиболее тяжелая ситуация и более поздний выход на плато, скорее всего, будет в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, Чувашии, Новгородской области, Карелии Псковской области и Чечне.

Стабильная ситуация наблюдается, по мнению эксперта, в таких регионах, как: Республика Калмыкия, Брянская область, Кемеровская область, Рязанская область, Магаданская область, Пензенская область, Алтайская Республика, Амурская область, Камчатский край, Орловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.