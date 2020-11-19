Прокуратура назвала причину падения плиты на машину во Владивостоке

Причиной падения бетонной плиты с крыши 9-этажного дома на автомобиль во Владивостока стали обледеневшие провода. Они потянули конструкцию вниз, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Приморского края.

"По предварительным данным, упал козырек вентиляционной шахты - его потянули за собой провода, которые обледенели и отвисли", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Напомним, что сегодня во Владивостоке на улице Нейбута на припаркованный рядом с 9-этажным домом упала бетонная плита. Момент падения попал на видео, которое тут же распространили в социальных сетях. В коротком ролике молодой человек чистит автомобиль от снега и льда, затем поднимает голову и отбегает от машины. Буквально через секунду на автомобиль обрушивается бетонная плита. В сети мужчину поздравляют с новым днем рождения и советуют сыграть в казино - удача явно на его стороне.

Сегодня на столицу Приморья обрушилась непогода, идет ледяной дождь, нарушено электроснабжение в 10 районах, есть проблемы с интернетом, водоснабжением. Ломаются обледенелые деревья, в соцсетях пишут о десятках случаев, когда они упали на автомобили или рядом, перекрыли дороги.

Циклон накрыл несколько районов края, по недавно уточненной правительством края информации без света остались 120 тысяч человек. По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры и снег.