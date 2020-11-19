Прокуратура Приморья начала проверку после падения плиты на машину

Во Владивостоке прокуратура Приморского края начала проверку по факту падения бетонной плиты с крыши дома на автомобиль, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент, видео которого попало в социальные сети, произошел сегодня. Бетонная плита упала на автомобиль, который в тот момент чистил от снега и льда его владелец. Буквально за секунду до падения плиты мужчина успел отбежать от машины.

Как сообщает надзорный орган, это не единственный случай падения бетонных плит в этот день. Ни в том, ни в другом случае люди не пострадали.

"В связи с падением бетонных плит с жилого дома по улице Нейбута, 34 и со строящегося многоквартирного дома по улице Пихтовой, 35, прокуратура организовала проверку исполнения жилищного законодательства", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в доме на Нейбута на припаркованный автомобиль упал козырек вентиляционной шахты. Подробности инцидента на Пихтовой выясняются.

Во время проверки надзорное ведомство даст оценку обстоятельствам произошедшего, действиям уполномоченных органов и их должностных лиц.

Сегодня на Владивосток обрушилась непогода, идет ледяной дождь, нарушено электроснабжение в 10 районах, есть проблемы с интернетом. Ломаются обледенелые деревья, в соцсетях пишут о десятках случаев, когда они упали на автомобили или рядом, перекрыли дороги.

Циклон накрыл несколько районов края, сообщалось, что без света остались 30 тысяч человек. По прогнозам синоптиков, в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры и снег.