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19.11.2020 11:09
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае введут полную самоизоляцию для людей старше 65 лет

Текст: Дина Непомнящая

С 23 ноября в Хабаровском крае из-за распространения коронавирусной инфекции для работающих граждан старше 65 лет будет введен режим полной самоизоляции. В течение двух недель все жители региона этого возраста должны оставаться дома. Продолжат работу только руководители организаций и медицинские работники.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
В Подмосковье введен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Как рассказал "Интерфаксу" и.о. заместителя председателя правительства по социальным вопросам - министр здравоохранения региона Евгений Никонов, те граждане, для которых сделано исключение, также смогут изолироваться дома, если сочтут это нужным для себя.

Всем ушедшим на самоизоляцию будет открыт оплачиваемый больничный. Причем самостоятельно разбираться с ним людям не придется. Все документы будут оформлены в электронном виде напрямую между работодателями, медицинской организацией и Фондом социального страхования.

Напомним, что из-за COVID-19 в регионе также временно закрыты театры, филармонии, цирки, музеи и библиотеки, запрещено проведение спортивных мероприятий. Вузы перешли на дистанционный режим работы. Занятия в школах проводятся в очном формате, но родители могут самостоятельно перевести детей на удаленное обучение. Действуют и другие меры профилактики, в том числе требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

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