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19 ноября 2020 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 19 ноября 2020 года № 483-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

" 1. Ввести с 23 ноября 2020 г. для граждан старше 65 лет, за исключением медицинских работников, руководителей органов власти и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (далее - организации), а также сотрудников организаций и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, запрет на покидание места проживания (пребывания) (режим самоизоляции), за исключением случаев обращения за оказанием медицинской помощи, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, индивидуальных прогулок;

- на 14 календарных дней в период с 23 ноября по 06 декабря 2020 г. включительно;

- на 14 календарных дней в период с 07 по 20 декабря 2020 г. включительно;

- на 11 календарных дней в период с 21 по 31 декабря 2020 г. включительно.";

2) абзац четвертый подпункта 4.3 пункта 4 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 ноября 2020 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев



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