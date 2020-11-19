Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за последствий циклона

Во Владивостоке введен режим ЧС из-за последствий циклона, обрушившего за сутки на Приморский край до 30 миллиметров осадков в виде снега и ледяного дождя.

Из-за многочисленных аварий на линиях электропередач без света остались около 90 тысяч горожан, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Администрация стягивает дополнительно людей и технику для чистки дорог и сбора упавших деревьев.

Ранее режим ЧС объявлен в Артемовском городском округе. Всего в Приморье без электроэнергии остаются около 120 тысяч человек. Синоптики прогнозируют, что погодные условия в субъекте будут ухудшаться.