Первый опыт массовой электронной паспортизации автомобилей привел к тому, что многие автовладельцы столкнулись с огромными сложностями. В первую очередь это коснулось тех, кто ввозит б/у машину из-за границы самостоятельно.

Львиная доля таких автомобилей ввозится через Дальневосточный округ, после чего распространяется по стране. И именно там проблема с оформлением ввезенных машин встала наиболее остро. Настолько остро, что неизвестно, когда покупатели смогут получить свои автомобили. Напомним, что с 1 ноября этого года в России на новые и ввезенные автомобили перестали выдавать бумажные паспорта транспортных средств и стали массово оформлять электронные.

У электронного паспорта масса преимуществ. Он не может потеряться, в нем хранится вся история автомобиля с момента его выпуска. За ним будущее, если бы не одно "но". Главный порт страны по ввозу б/у иномарок оказался буквально парализован из-за проблем с оформлением электронного ПТС.

Во Владивостоке, в который поступают тысячами подержанные авто из Японии, к новой системе готовились и понимали, что тестом ее станет не репетиции накануне, а 14 ноября, когда в город придет паром с двумя тысячами авто.

Так оно и случилось: на сегодняшний день в морском порту Владивостока скопилось около трех тысяч автомобилей, ими забита не только автостоянка, но и проходы в порту.

Из девяти лабораторий, аккредитованных для оформления ЭПТС, которых и так для региона мало, работают только три - технические проблемы с сервером лишили остальных доступа к системе - и те не справляются с объемом поступивших заявок.

А тем временем организации, оформляющие электронные ПТС, ввели дополнительные платные услуги, которые рассчитываются по человеко-часам.

Главный порт страны по ввозу б/у иномарок оказался буквально парализован из-за проблем с оформлением электронного ПТС

Срочная проверка и корректировка данных в электронной карте заявки - 2000 рублей в час. Исправление ошибок в карточке - столько же. Онлайн-консультирование - еще 2000 рублей в час. Немало.

День пребывания авто на складах Владивостокской таможни обходится в 900 рублей. Таможня, конечно, из порта машины выпускает. В идеале вывозить их нужно на эвакуаторе, поскольку сам автомобиль по дорогам передвигаться без паспорта транспортного средства не может.

Но в автомобильном Владивостоке Госавтоинспекция эти проблемы понимает и не останавливает машины без ПТС.

Напомним, что Администратор электронных паспортов АО "Электронный паспорт" сам электронные ПТС не оформляет. По сути, он содержит лишь их базу данных и обеспечивает взаимодействие системы с системами ГИБДД и таможни.

Оформляют паспорта либо испытательные лаборатории, либо операторы техосмотра. Но так как речь идет о ввозе бывших в употреблении иномарок - то перед тем, как оформить электронный паспорт, нужно получить еще один документ - свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Его оформляют только испытательные лаборатории.

Как сообщили "РГ" в АО "Электронный паспорт", на данный момент в Приморье из 9 таких лабораторий оформляют паспорта 7. Две из них были исключены Росаккредитацией из реестра организаций, которые могут этим заниматься, за незначительные нарушения. Но те документы, которые эти организации выдали, были признаны недействительными. С машинами, на которые были оформлены эти документы, возникла проблема. Им придется проходить всю процедуру заново.

В Москве стоимость оформления электронного паспорта даже при самых тяжелых случаях составляет не более 3 тысяч рублей

До недавнего времени эти лаборатории оформляли по 10-15 машин в сутки. И только сейчас вышли на нормальный объем работы - вчера было оформлено 225 паспортов. Всего более 2,5 тысячи электронных паспортов оформлено на территории Дальневосточного федерального округа с 1 ноября 2020 года, при среднестатистическом еженедельном запросе около 1 тысячи обращений. Система обрабатывает 100 процентов поступающих заявок без ограничений. Так что через неделю проблема рассосется, считают в компании-администраторе. Так же там надеются, что в скором времени к оформлению подключатся и две исключенных лаборатории.

Одна из проблем заключается в том, что не все машины могут получить свидетельство о безопасности. Оно выдается только на технически исправные машины. Если, например, у машины помята дверь - документ не может быть выдан.

Как же надо действовать, чтобы не было проблем с оформлением электронного паспорта, пояснили в компании-администраторе системы ЭПТС.

Порядок действий следующий. Необходимо обратиться в испытательную лаборатория для получения свидетельства о безопасности. После этого там же оформить электронный паспорт. Затем в электронном виде задекларировать автомобиль, заплатить таможенные платежи и утилизационный сбор. После поступления средств в казначейство электронный паспорт получит статус "действующий". И после этого можно ехать в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.

Если автомобиль имеет повреждения, то порядок меняется. На аварийные машины свидетельство о безопасности не может быть оформлено. Поэтому здесь сначала производится таможенное оформление автомобиля. После этого машину необходимо отремонтировать. И только потом получать на нее сначала свидетельство, а затем уже электронный паспорт.

Стоимость оформления свидетельства устанавливает каждая лаборатория самостоятельно. Стоимость оформления электронного паспорта установлена законом - 600 рублей. Но испытательные лаборатории могут устанавливать дополнительную плату за дополнительные услуги. Например, свидетельство о безопасности - это бумажный документ. Его данные в систему электронных паспортов приходится вносить вручную. В электронный паспорт обязательно вносятся фотографии машины. Эти фотографии также необходимо обработать и отформатировать. А испытательные лаборатории, как правило, оценивают свои услуги в нормо-часах. Но, для сравнения, в Москве стоимость оформления электронного паспорта даже при самых тяжелых случаях составляет не более 3 тысяч рублей. А в среднем -1500 рублей.

Теперь автовладельцы встают в очередь не в таможню, а за оформлением электронного паспорта. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

А как в регионах?

Воронеж

Переход автопроизводителей с бумажных ПТС на электронные прошел нечувствительно для покупателей новых автомобилей. Многие его просто не заметили.

- До 2 ноября к нам приходили машины и с бумажными, и с электронными ПТС - это зависело от завода-изготовителя. Теперь - только электронные. Нам, конечно, удобнее работать с электронными документами - не надо ничего заполнять. К тому же бумажные паспорта приходили вслед за автовозом по почте и, бывало, запаздывали на несколько дней. Теперь мы имеем доступ к паспорту автомобиля еще до того, как он приехал на склад, - рассказала Вера Фролова, логист воронежского дилера Volkswagen.

По мнению начальника отдела продаж автосалона Максима Фадеева, переход на электронные ПТС не вызвал неудобств у покупателей. Многие автопроизводители стали работать с федеральной базой еще в 2019 году, и клиенты успели привыкнуть.

Ростов-на-Дону

Об электронных ПТС здесь только слышали. На крупнейшем автомобильном рынке города "Фортуна" продажа ведется по старинке.

- Нам директор сообщил, что в ноябре переходим на электронные ПТС, но пока никаких конкретных распоряжений не поступало. Я даже пока не представляю, как это будет выглядеть, - сообщил менеджер Алексей.

Врач-анестезиолог Татьяна Федорова из Донецка (ДНР) на прошлой неделе купила в Ростове автомобиль с рук. В местном МРЭО ей выдали привычные документы на бумаге. "Я, конечно, спросила, почему не электронные ПТС. Мне ответили, что по России система пока не заработала, и вообще лучше получить в бумажном виде - так якобы надежней, - рассказала Татьяна.

Санкт-Петербург

В Северной столице большинство крупных салонов продает новые автомобили уже с электронными ПТС.

- Это распространенная сейчас практика - перевод документооборота в электронный формат, - рассказал корреспонденту "РГ" менеджер по продажам известной французской марки, который представился как Кирилл. - Дубликат ПТС на бумаге не выдается, так как в нем больше нет необходимости.

Автомобили с пробегом, на которые были выданы ПТС прежнего образца, выставлены на продажу с привычным для автолюбителей пакетом документов. В этом случае перевести паспорт транспортного средства в виртуальный формат покупатель может, самостоятельно обратившись в ГИБДД или черед посредников. Например, одна из городских аккредитованных лабораторий берет за услугу оформления ЭПТС две тысячи рублей, из которых 600 рублей - госпошлина.

- Необходимо иметь при себе бумажный ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства, а также паспорт владельца и СНИЛС, и приехать на автомобиле, - рассказали в лаборатории. - Процедура оформления займет около 40 минут.

За это время сотрудники лаборатории сфотографируют автомобиль с четырех сторон, зафиксируют VIN-номер и все имеющиеся шильды, оформят необходимые документы. По результатам их работы владелец получит выписку, а электронный ПТС появится во всех необходимых базах на следующий день. Затем в течение 10 дней автомобилисту необходимо обратиться в ГИБДД за заменой свидетельства о регистрации ТС.

Подготовили Антон Валагин, Александр Гавриленко, Мария Голубкова