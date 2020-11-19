АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило полную техническую диагностику резервуаров по плану текущего года

АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнило план текущего года по полной диагностике резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. Работы проводились на производственных объектах в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

Всего с начала года выполнена полная диагностика 12 резервуаров суммарным объемом 145 тыс. куб. м. На период обследования резервуары выводились из эксплуатации. Специалисты провели работы по зачистке и дегазации емкостей. В ходе диагностики было проанализировано техническое состояние конструкций и элементов резервуаров визуально-измерительным, ультразвуковым, магнитным, радиографическим, акустико-эмиссионным методами неразрушающего контроля. Также специалисты обследовали фундаменты резервуаров и состояние антикоррозийного покрытия.

Согласно нормативным требованиям полная диагностика резервуаров проводится не реже одного раза в 10 лет. Своевременная диагностика технического состояния резервуарного парка позволяет поддерживать высокий уровень промышленной безопасности объектов, выявлять дефекты, влияющие на эксплуатационную надежность.

Полученная по итогам обследования информация в дальнейшем учитывается при формировании программы технического перевооружения, капитального ремонта и реконструкции объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"