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19.11.2020 06:00

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило полную техническую диагностику резервуаров по плану текущего года

АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнило план текущего года по полной диагностике резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. Работы проводились на производственных объектах в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Всего с начала года выполнена полная диагностика 12 резервуаров суммарным объемом 145 тыс. куб. м. На период обследования резервуары выводились из эксплуатации. Специалисты провели работы по зачистке и дегазации емкостей. В ходе диагностики было проанализировано техническое состояние конструкций и элементов резервуаров визуально-измерительным, ультразвуковым, магнитным, радиографическим, акустико-эмиссионным методами неразрушающего контроля. Также специалисты обследовали фундаменты резервуаров и состояние антикоррозийного покрытия.

Согласно нормативным требованиям полная диагностика резервуаров проводится не реже одного раза в 10 лет. Своевременная диагностика технического состояния резервуарного парка позволяет поддерживать высокий уровень промышленной безопасности объектов, выявлять дефекты, влияющие на эксплуатационную надежность.

Полученная по итогам обследования информация в дальнейшем учитывается при формировании программы технического перевооружения, капитального ремонта и реконструкции объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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