В Омске впервые в формате онлайн прошел традиционный всероссийский фестиваль дизайна и искусств "Сибирская этника". Став рекордным по числу участников, он продемонстрировал новые тренды современного дизайна, ориентированные, с одной стороны, на рынок, с другой - на экологичность.

Проведение фестиваля в привычном виде еще весной оказалось под большим вопросом. Режим самоизоляции заставил организаторов форума "включить" социальные сети. Результат превзошел все ожидания: заявок на участие в конкурсе прислали в пять раз больше, чем обычно. Свои эскизы и коллекции презентовали 138 студентов из двадцати регионов страны, а также из Республики Беларусь. Организаторам даже пришлось проводить отборочный тур, чего прежде не было.

- В итоге свои модели на подиуме "Сибирской этники - 2020" представили 38 финалистов. Трансляцию дефиле посмотрели более двенадцати тысяч зрителей, и это тоже прецедент для конкурса, - сообщила директор фестиваля Эмма Васильева.

- Практически все новые коллекции интересны с коммерческой точки зрения. Очень многие модели в адаптированном виде можно тиражировать и продавать, - отметила в беседе с корреспондентом "РГ" доцент кафедры "Дизайн костюма" Омского государственного технического университета (ОмГТУ), член Союза дизайнеров России Юлия Герасимова. - Работая над проектами, студенты ориентируются в том числе и на рынок. Конкурс их стимулирует. И многие фестивальные вещи уже нашли своих покупателей.

Хотя конкурс называется "Сибирская этника", одежда, которую создают авторы, не только современна, но и рассчитана на длительное пользование. Тем не менее в образцах должны присутствовать этнические мотивы (вышивка, узоры), а также натуральные ткани, традиции изготовления одежды, особенности сибирского костюма.

Еще одно условие участия в конкурсе - экологичность модной одежды. В итоге конкурсные коллекции становятся все более продуманными и рациональными.

- В последнее время становится привычным понятие "медленная мода", - поясняет Юлия Герасимова. - Речь идет о создании качественной и оригинальной одежды, способной не только украсить гардероб, но и служить людям не один год. Такой подход должен стимулировать потребителей быть более избирательными, делать меньше покупок, не засорять планету. С каждым годом становится все более очевидно, что надо защищать общество от огромного количества вещей "без лица", ширпотреба, заполонившего магазины и рынки.

Поддержку в проведении фестиваля оказали созданная на базе ОмГТУ Омская арт-резидениция и Фонд президентских грантов. Обладатель гран-при "Сибирской этники - 2020" впервые, помимо диплома, получил денежный приз в размере пятидесяти тысяч рублей.

Коллекцию костюмов "Разбуди меня тихо", разработанную омским дизайнером Станиславом Чураковым и представленную в номинации "Новая реальность", жюри единогласно признало лучшей. Что, впрочем, неудивительно. Молодой модельер шесть раз участвовал в конкурсе и за это время стал профессионалом. Он утверждает, что, создавая модели, никогда не стремился к использованию дорогих материалов. Впрочем, и возможностей для этого у большинства студентов нет.

- Если нет подходящих тканей, фурнитуры - работай головой, включай фантазию, креатив. Что-то можно купить в секонд-хенде, что-то самому сплести, связать, вышить, - признает Станислав Чураков. - В создании коллекции я использовал шерсть, шелк, синтетику, старинные кружева и макраме, экспериментировал с различными техниками. И, кажется, попал в точку.

За последнее время в мастерской кафедры ОмГТУ "Дизайн костюма" появилась пара современных машин. При этом, как правило, к старшим курсам у студентов уже есть собственное оверлоки и другое минимальное оборудование. А осваивать супертехнику помогает практика, которую многие начинающие дизайнеры проходят на таких крупных и передовых предприятиях, как фабрики в Энгельсе, Ейске. Набраться опыта талантливым старшекурсникам помогает и работа под руководством знаменитого дизайнера Алены Ахмадулиной. Тем, кто готов там закрепиться, вуз идет навстречу, переводя на дистанционное обучение.

Особых проблем с трудоустройством большинство выпускников не испытывает. Профессиональные знания и навыки дают дипломникам возможность работать по семнадцати специальностям.

Прямая речь

Александр Богданов, дизайнер-эксперт, основатель авторской российской марки женской одежды:

- Я рад, что фестиваль "Сибирская этника", несмотря на все сложности, не только состоялся, но и приобрел опыт проведения в режиме онлайн. Такие конкурсы крайне важны для студентов - участвуя в них, они понимают потребности отрасли. А трудности их закаляют, повышают адаптивность к новым условиям, развивают креатив. Именно такие кадры сегодня весьма востребованы в стране и во всем мире.