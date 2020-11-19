На омском заводе увеличили эффективность труда, наведя порядок в цехе

В Омске подвели первые итоги реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" в ПО "Иртыш". За счет мобилизации внутренних резервов предприятие сумело увеличить объемы выпускаемой продукции.

В качестве пилотной площадки выбрали цех, где производят хлебопекарные печи нового поколения. По словам заводчан, изобретать велосипед не пришлось. Они просто изучили опыт крупнейших российских компаний и применили его наряду с уже действующими инструментами бережливого производства.

- Для начала специалисты скрупулезно изучили всю технологическую цепочку - от блока хранения сырья до склада готовой продукции. Выделили узкие места, выяснили причину пробусковки, - пояснил руководитель проекта Евгений Скопцов. - Чтобы организовать грамотную логистику сборки, четко разделили зоны производства, обеспечили оптимальное расположение рабочих мест, оборудования и комплектующих.

В результате такой рационализации цех не только вдвое увеличил выпуск продукции, но и повысил ее качество.

- Теперь планируем распространить эту практику в других цехах завода, а также в НИИ. Уверены, что внедрение оптимальных логистических схем, системы 5S, методов быстрой переналадки оборудования и других инструментов бережливости усилят наши конкурентные преимущества на рынке, выведут компанию на новый уровень, - отметил Егений Скопцов.

Участие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" дает омскому предприятию и другие плюсы

- В частности, это возможность пользоваться такими дополнительными мерами федеральной поддержки как льготные займы, бесплатное обучение сотрудников для внедрения новых процессов производства и многое другое, - сообщила корреспонденту "РГ" министр экономики Омской области Анна Негодуйко. - А созданная здесь комплексная система повышения производительности труда принесет пользу не только предприятию, но и всему региону, поскольку речь идет о занятости населения, росте налоговых отчислений и, наконец, социальной стабильности. .

Тем временем

В механосборочном цехе омского "Транмаша" внедряют систему управления освещением, которая снизит потребление электроэнергии на 90 процентов. Технология позволит управлять каждым из 300 светильников, оператор сможет дистанционно, с помощью планшета, регулировать их яркость.

"Проект реализуется по энергосервисному контракту. То есть деньги на установку системы завод будет выплачивать в течение пяти лет из сэкономленных средств, - пояснил начальник электротехнической лаборатории Андрей Берендеев. - А сэкономить удастся порядка 1,5 миллиона рублей".

В состав инновационной системы также включены датчики для мониторинга состояния воздуха. Это позволит заводчанам контролировать уровень производственных выбросов. "Умное" освещение на "Транс-маше" запланировано внедрить уже в этом году.