В Барнауле осудили крупного взяточника

В Алтайском крае бывший гендиректор АО "Барнаулкапстрой" (БКС) Александр Канаков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

16 ноября суд назначил ему наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ - четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Канаков обязан выплатить штраф в размере пятнадцати миллионов рублей. Он лишен права занимать определенные должности в течение пяти лет.

"РГ" рассказывала о возбужденном в отношении Александра Канакова уголовном деле в начале марта этого года. Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Следствием же и судом было установлено, что с июля по сентябрь 2019-го Канаков, действуя совместно с заместителем главы администрации города Барнаула Сергеем Деминым, получил от директора одной из строительных компаний три миллиона шестьсот тысяч руб-лей. Это была часть ранее оговоренной взятки в размере пятнадцати миллионов рублей. Деньги полагались за обеспечение беспрепятственной и надлежащей приемки выполненных работ по договору строительства многоквартирного дома, а также максимальной коммерческой выгоды застройщику.

Больше всего правоохранителей удивил способ передачи взятки - руководитель стройкомпании просто перечислил деньги на банковский счет гендиректора БКС. После этого сотрудники ФСБ и следователи нагрянули с обысками на работу и в дом Александра Канакова. Впоследствии он признал вину и активно сотрудничал со следствием. Однако когда дело дошло до суда, экс-руководитель "Барнаулкапстроя" не отделался условным сроком. Ему лишь вдвое уменьшили срок, на котором настаивал прокурор (восемь лет лишения свободы). Канаков был взят под стражу в зале суда.

Что касается Сергея Демина, то, как сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, уголовное дело по обвинению бывшего вице-мэра в получении взятки еще рассматривается в суде. .