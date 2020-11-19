В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за пыток в детском центре

Следователи возбудили уголовное дело о применении недозволенных методов воспитания в одном из центров языкового развития и творчества Новосибирска.

Как рассказали в областном СК, дело расследуется по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Расследование началось в результате проведенной ранее проверки по факту публикации в СМИ сведений о применении насилия к детям со стороны педагога.

О недозволенных методах воспитания рассказала мать пятилетних двойняшек. По словам женщины, одному из ее сыновей работница центра прижгла руку спичкой. Кроме того, она била обоих детей и угрожала им расправой в случае, если те пожалуются родителям.

Возмущенная женщина написала заявление в полицию, однако там не было принято законного и обоснованного решения - так считают сотрудники областной прокуратуры, где также инициировали проверку. В надзорном ведомстве намерены дать оценку действиям полиции.

Прокурор Центрального района Новосибирска изъял материалы процессуальной полицейской проверки и передал их в Следственный комитет. В результате там и было возбуждено уголовное дело.