Кадыров поручил проверить частные клиники на профессионализм

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил проверить на профессиональное соответствие частные клиники региона. По его мнению, там обнаруживаются нарушения при диагностике и лечении коронавируса.

Как говорится в сообщении на странице Кадырова в VK, работа коммерческих медицинских учреждений в некоторых случаях поставлена под сомнение.

- К сожалению, имеются факты неправильно установленного диагноза и назначенного лечения, которое привело к ухудшению состояния пациентов. Также выявлены факты выдачи справок об отсутствии коронавирусной инфекции без необходимого обследования и анализов, - считает глава республики.

Он также добавил, что иногда в частных клиниках берут слишком высокую плату за анализы на COVID-19. "Это при том, что во всех государственных медучреждениях эти процедуры абсолютно бесплатны", - добавил он.

По его словам, такие медучреждения проверят региональные власти.

Между тем, по последним данным в Чечне за минувшие сутки выявлено 66 случаев коронавируса. Выписаны из больниц 29 пациентов. Все в регионе с начала пандемии обнаружено 3382 случая COVID-19. Погибли 54 человека.