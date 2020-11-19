В Ставрополе семь человек пострадали в перевернувшейся маршрутке

Утром 19 ноября в Ставрополе на улице Западный обход (объездная дорога вокруг жилой части города) перевернулась пассажирская "ГАЗель". Как сообщили в УГИБДД Ставропольского края, внутри в момент ДТП находились десять человек, включая водителя.

- По предварительным данным, водитель пассажирского транспорта не справился с управлением и наехал на бордюр. Машину откинуло на встречную полосу через разделитель, после чего она опрокинулась на бок, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел около 6.30 утра, в "ГАЗели" ехали 9 пассажиров, семеро из них в результате ДТП пострадали. С различными травмами их доставили в городскую больницу №4. Как уточнили в УГИБДД, основной причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным дорожным условиям. В городе третий день идет снег и стоит плотный туман.

Как сообщалось ранее, из-за непогоды в регионе были перекрыты несколько дорог. На утро 19 ноября перекрытыми остаются отрезки трасс в Туркменском районе и Благодарненском городском округе. Также третий день аэропорт Ставрополя из-за тумана не принимает рейсы и отправляет самолеты на запасные аэропорты.