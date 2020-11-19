В центре Севастополя нашли амфорную мастерскую Херсонеса

Во время археологических раскопок на мысе Хрустальном в Севастополе ученые обнаружили крупную гончарную мастерскую IV-III веков до нашей эры с печами для обжига и фрагментами керамики. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

- Самой значительной находкой последней недели стал крупный керамический производственный комплекс. Археологи расчистили четыре печи размером 3 на 3 метра для обжига керамики, сложенные из сырцовых кирпичей. В двух круглых печах обжигали посуду и амфоры, а две квадратные, вероятно, использовали для обжига черепицы, - рассказали в пресс-службе.

Мастерская находилась на хоре Херсонеса (сельскохозяйственной округе), примерно в двух километрах от древнего города.

В Институте археологии подчеркнули, что это чрезвычайно редкая находка. Гончарные производства, как правило, располагались за пределами городов из-за риска возникновения пожаров. Из-за этого ученые находят такие мастерские лишь случайно. До этого гончарную печь эллинистического периода археологи находили около 70 лет назад, в 1950-е годы, за южной оборонительной стеной Херсонеса.

В одной из круглых печей на мысе Хрустальном найдены керамические грузила для ткацких станков с клеймами, в другой - небольшой керамический штамп для нанесения орнамента на глиняные изделия. Возле печей обнаружены несколько фрагментов бракованной черепицы и амфор. Неподалеку археологи расчистили площадку шириной около 10 метров, вымощенную фрагментами пережженных сырцовых кирпичей и амфор. Здесь, скорее всего, изготавливали и сушили керамические изделия.

- В Крыму найдено не так много керамических мастерских. Их выносили за пределы поселений, ведь для работы таких производств нужны вода и глина, а также возможность обжигать керамику при очень высоких температурах, - рассказал руководитель экспедиции Института археологии РАН Сергей Внуков. - Обнаружение крупных гончарных комплексов эллинистического времени позволяет говорить о высоком уровне развития местного керамического производства, о жизни и быте населения Херсонеса.

Ученые рассказали, что Херсонесу, который экспортировал много вина, постоянно требовались амфоры. Поэтому в городе не могло не быть своего массового производства винной тары. Однако обнаружить следы гончарных производств за чертой города, на обширной хоре Херсонеса, очень сложно.

На Хрустальном археологи нашли и другие объекты эпохи эллинизма IV-III веков до нашей эры. Среди них - отрезок древней мощеной дороги, хозяйственные ямы, остатки каменных стен. Ученые полагают, что здесь на хоре Херсонеса находилась большая античная усадьба.

Открытие было сделано экспедицией, которая исследует территорию объекта культурного наследия "Форт Меншиков" на мысе Хрустальный в преддверии строительства культурно-образовательного кластера. Раскопки начались в феврале 2020 года. Ранее сообщалось, что на Хрустальном найдены остатки береговой батареи №8, которая защищала Севастополь в годы Крымской войны.

Исследования на мысе Хрустальном не закончены. Ученые полагают, что найденная мастерская позволит детально изучить античное прошлое Севастополя, а также решить научные вопросы о технологии и организации керамического производства, импорта товаров в амфорах, датировки находок.