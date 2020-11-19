В Ялте завели дело на организатора полицейской ОПГ

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту организации преступной группы, в состав которой входили восемь полицейских и их гражданских сообщников. Ее создал для легализации иностранцев начальник отдела по вопросам миграции УМВД Ялты. Изобличенные сотрудники МВД были уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции.

Преступное сообщество действовало в городе-курорте с 2016 года. Начальник миграционного отдела использовал свою должность для незаконного оформления иностранных граждан.

- Преступное сообщество отличалось устойчивостью, организованностью, структурированностью и наличием большого числа участников, - рассказали в пресс-службе СК по РК и Севастополю. - Посредники подыскивали иностранцев, желавшие за взятку оформить гражданство. Они фиктивно регистрировали их в квартирах, домах и хостелах, оформленных на индивидуальных предпринимателей. Потом полицейские в ускоренном режиме оформляли иностранцев.

Преступная схема вскрылась в сентябре 2019 года. Должностные лица УМВД Ялты и их местные сообщники были задержаны и уличены в получении взяток организованной группой в крупном размере. А к настоящему моменту возбуждено уже 117 уголовных дел по различным статьям УК РФ, которые соединены в одно производство.

Всем фигурантам уголовного дела судом избрана мера пресечения. Во время обысков, осмотров и выемок документов специалисты собрали массу доказательств, подтверждающих причастность полицейских и их гражданских сообщников к совершению инкриминируемых преступлений. Экс-начальнику отдела по вопросам миграции УМВД по Ялте придется ответить по частям 2 и 3 статьи 210 УК РФ - организация преступного сообщества и участием в нем с использованием служебного положения.