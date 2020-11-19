В Крыму объяснили цель украинской резолюции Генассамблеи ООН

Осуждая якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму в предлагаемой из года в год Генассамблеи ООН резолюции, Киев пытается таким образом сокрыть собственные преступления против крымчан, в том числе водную, энергетическую и продовольственную блокаду полуострова. Такое мнение "РГ" высказал глава комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, оценивая принятую третьим комитетом Генассамблеи ООН украинскую резолюцию.

- Совершенные Украиной в отношении крымчан действия, фактически направленные на их геноцид, действительно являются нарушением прав человека, - подчеркнул парламентарий. - В Киеве понимают, что все равно рано или поздно мировое сообщество, ООН и все международные организации дадут объективную оценку тому, что и как творила Украина в отношении полуострова.

При этом Гемпель отметил позитивную динамику в снижении стран, поддержавших документ (63 против 67 в прошлом году. - прим. ред.) и воздержавшихся от голосования (85 против 82 в 2019 году).

- Это не большой процент, но тем не менее такая позитивная динамика видна, - отметил он. При этом заявления Киева о каких-либо нарушениях прав человека в Крыму и их поддержку странами - членами ООН депутат назвал "бредом".

- Если бы мировое сообщество хотело бы узнать действительное положение дел по этому поводу, то была бы создана авторитетная комиссия, которая приехала бы на территорию полуострова и в свободном доступе посмотрела бы на то, что и как происходит у нас в республике, - уверен Гемпель.

Накануне Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял украинскую резолюцию, где осуждается якобы зафиксированные на полуострове нарушения прав человека. Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и некоторые другие государства государств. Документ поддержали 63 страны, 85 - воздержались, 22 проголосовали против его принятия.