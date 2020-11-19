В Крыму завершили реконструкцию Ласточкиного гнезда

Новости

В Японии роботы начали контролировать соблюдение социальной дистанции 14:44
Шестерых фигурантов дела о пытках в ярославской колонии отпустили 14:44
Более 500 тысяч семей получили маткапитал в беззаявительном порядке 14:42
"Автодор" закроет съезд на трассу М-4 в Подмосковье 14:40
Власти Таиланда намерены наказывать протестующих "всеми возможными мерами" 14:38
Вышел ураганный трейлер "Охотника на монстров" с Миллой Йовович 14:37
Минздрав предлагает оставить аборты в системе ОМС 14:31
Виктор Дробыш выберет лучшую звезду 90-х 14:29
МИД РФ прокомментировал слова посла ФРГ в Литве о целях СССР в войне 14:29
Netflix опубликовал первые кадры нового фильма Роберта Родригеса 14:26
Суд оправдал начальника ярославской колонии по делу о пытках осужденных 14:25
В Британии женщина с COVID-19 родила двойню, будучи в коме 14:18
В Кремле прокомментировали ситуацию с Менем 14:12
В Петербурге осудили компьютерного мастера, обобравшего пенсионера 14:02
Миккельсен прокомментировал новости о съемках в "Фантастических тварях" 13:52
Путин назвал эффект выполнения государством своих обещаний 13:41
В ЦОДД призвали автомобилистов не выезжать в город на летней резине 13:40
Замминистра обороны РФ и спецпосланник ООН обсудили ситуацию в Сирии 13:39
Москвичи победили в большинстве компетенций чемпионата по профмастерству 13:38
За 200-миллионное наследство Жванецкого поборются пятеро внебрачных детей 13:27
Михаила Меня доставили в суд для избрания меры пресечения 13:21
Минздрав будет одобрять глав региональных систем здравоохранения 13:20
Фото: Перевернувшийся на МКАДе грузовик поднимали автокраном 13:20
На "Уроке цифры" школьники научатся работать с нейросетями 13:18
Ирак и Саудовская Аравия открыли границы впервые за 30 лет 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
19.11.2020 13:18
Рубрика: Культура

В Крыму завершили реконструкцию Ласточкиного гнезда

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Власти Крыма приступили к приему работ, выполненных в рамках реконструкции дворца-замка "Ласточкино гнездо", ставшего одним из символов полуострова. Об этом на совещании по строительной отрасли сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
В Симферополе отреставрировали здание Дворянского собрания

Он отметил высокую готовность объекта и готовность строителей сдать его уже на следующей неделе. Вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов уточнил, что у контролирующих органов к подрядчику было несколько "технических замечаний".

- У нас на следующей неделе запланировано выездное совещание, - рассказал зампред Совмина. - Поедем удостовериться, что все устранено.

В августе 2019 года из-за реконструкции замок для посетителей закрыли. Стоимость контракта составила 79,5 миллиона рублей. По словам министра культуры Крыма Арины Новосельской, ремонт предусмотрен федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2022 года". В соответствии с обязательствами подрядчик должен был завершить работы в сентябре 2020 года.

Отреставрированы перемычки оконных и дверных проемов, цокольная часть входной зоны и башни, стены первого этажа из тесаного камня, поверхности каминной трубы, верхние пояса башни. Также специалисты обновили исторические декоративные элементы фасадов, ограждения террасы, декоративные элементы флюгеров, установили художественную подсветку дворца и скалы под замком.

Построенный в начале XX века, последний раз дворец капитально ремонтировали в конце 1960-х. С тех пор в нем проводили только косметические работы. В 2016 году эксперты констатировали угрожающее состояние скалы, на которой стоит замок, после чего место размещения "Ласточкиного гнезда" обследовали геологи и сейсмологи. Затем с учетом их заключений там провели необходимые противоаварийные работы.

В регионах Культура Арт Архитектура Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Мишустин поручил срочно обеспечить лекарствами амбулаторных больных COVID-19
Путин пока не будет выступать с обращением в связи с пандемией
В МИД РФ прокомментировали принятие в США "акта Родченкова"
В Росавиации спрогнозировали восстановление авиаперевозок в 2021 году
Эксперт дал прогноз по началу спада заболеваемости COVID-19 в России
Самые интересные книжные новинки ноября
Где искать фильмы для своих родителей