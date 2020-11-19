В Крыму завершили реконструкцию Ласточкиного гнезда

Власти Крыма приступили к приему работ, выполненных в рамках реконструкции дворца-замка "Ласточкино гнездо", ставшего одним из символов полуострова. Об этом на совещании по строительной отрасли сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Он отметил высокую готовность объекта и готовность строителей сдать его уже на следующей неделе. Вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов уточнил, что у контролирующих органов к подрядчику было несколько "технических замечаний".

- У нас на следующей неделе запланировано выездное совещание, - рассказал зампред Совмина. - Поедем удостовериться, что все устранено.

В августе 2019 года из-за реконструкции замок для посетителей закрыли. Стоимость контракта составила 79,5 миллиона рублей. По словам министра культуры Крыма Арины Новосельской, ремонт предусмотрен федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2022 года". В соответствии с обязательствами подрядчик должен был завершить работы в сентябре 2020 года.

Отреставрированы перемычки оконных и дверных проемов, цокольная часть входной зоны и башни, стены первого этажа из тесаного камня, поверхности каминной трубы, верхние пояса башни. Также специалисты обновили исторические декоративные элементы фасадов, ограждения террасы, декоративные элементы флюгеров, установили художественную подсветку дворца и скалы под замком.

Построенный в начале XX века, последний раз дворец капитально ремонтировали в конце 1960-х. С тех пор в нем проводили только косметические работы. В 2016 году эксперты констатировали угрожающее состояние скалы, на которой стоит замок, после чего место размещения "Ласточкиного гнезда" обследовали геологи и сейсмологи. Затем с учетом их заключений там провели необходимые противоаварийные работы.