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Рубрика: Общество

В Челябинске от СОVID-19 скончался первооткрыватель Аркаима

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба ЧелГУ Фото: Пресс-служба ЧелГУ
Фото: Пресс-служба ЧелГУ

В Челябинске на 83-м году жизни скончался известный археолог, доктор исторических наук, основатель историко-археологического культурного заповедника "Аркаим" Геннадий Зданович, сообщили в четверг в Челябинском госуниверситете.

- С именем профессора Здановича связаны десятки значимых открытий, которыми гордится Россия и признаёт международное научное сообщество, - сообщили в пресс-службе университета. - Среди них одно из величайших в ХХ веке - укрепленное поселение Аркаим, на основе которого сегодня учеными всего мира строятся многочисленные научные теории и новые исторические концепции.

Геннадий Зданович разработал и внедрил новый в отечественной науке метод раскопок многослойных поселений эпохи бронзы широкими площадями с построением стратиграфических колонок. Он работал в Челябинском государственном университете с его основания и до последних дней жизни.

Ректорат, преподаватели, сотрудники и студенты Челябинского государственного университета выражают глубокое соболезнование родным и близким Геннадия Борисовича, его коллегам и ученикам, отметили в вузе.

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