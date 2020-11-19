В Челябинске отозван приказ не направлять "скорые" на обмороки

После получения официального протеста прокуратуры минздрав Челябинской области отозвал письмо с рекомендациями о передаче части вызовов скорой в поликлиники и "неотложку" по месту жительства пациентов. Об этом на брифинге в правительстве региона сообщила заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова.

- Привлечение дополнительных автомобилей и бригад и увеличение времени работы приемно-сортировочных отделений больниц, а также КТ и рентгена позволило нам оптимизировать работу "скорых" и существенно снизить их нагрузку. Поэтому в данном письме в настоящее время нет необходимости. Оно отозвано, - сообщила Виктория Сахарова.

Как уже сообщала "РГ", ранее большой общественный резонанс вызвало решение челябинского минздрава не направлять скорые по вызовам с не представляющими угрозы жизни симптомами, к которым в ведомстве отнесли боли в желудке, рвоту и другие признаки пищевых отравлений, тахикардию, обмороки, затрудненное дыхание при бронхите и пневмонии, боли в грудной клетке без указания на острую патологию, а также контакты по COVID-19 и подозрения на него.

Прокуратура признала информационное письмо "о передаче части вызовов скорой в амбулаторно-поликлиническую службу" неправомерным - противоречащим Порядку оказания скорой медицинской помощи, регламентированному приказом Минздрава РФ от 26.06.2013 №388н. О чем в адрес главы минздрава было направлено прокурорское представление об устранении нарушений.

По словам Виктории Сахаровой, на него в установленные законом сроки будет дан ответ. Сейчас над ним работают юристы. Однако в связи с предпринятыми мерами по усилению станций "Скорой помощи" в каких-то дополнительных рекомендациях по организации работы службы необходимости больше нет.