"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны

Такой беспрецедентный проект стал возможен в условиях пандемии и экстремальных обстоятельствах, в которых оказалась культура во всем мире: переносы и отмены концертов и спектаклей, невозможность планирования, срывы международных договоренностей. Культура вынуждена активно осваивать цифровой формат. В Италии, как известно, из-за второй волны пандемии уже с 24 октября полностью остановлена деятельность театров и концертных залов. Второй локдаун планировали продлить до 24 ноября, но, по обновленной информации, срок его сдвинулся уже к 3 декабря. Вряд ли и эта дата станет финальной. Именно поэтому знаменитый итальянский маэстро Риккардо Мути пытается в новых условиях искать возможные концертные форматы, чтобы музыкальная жизнь в стране не прекращалась.

Стоит напомнить, что после первого карантина именно Риккардо Мути и Кристина Маццавилани-Мути, возглавляющая Равеннский фестиваль, вернули "живую" музыку в Италию, представив министру культуры концепт концертной жизни в условиях пандемии - с соблюдением санитарного протокола и дистанционной рассадкой. В июне на Равеннском фестивале состоялся первый в Европе публичный концерт, открывавшийся сочинением Александра Скрябина "Мечты". Летом в Равенне удалось провести полноценный фестиваль с афишей, включавшей около сорока музыкальных событий (в том числе выступления Валерия Гергиева с оркестрами Луиджи Керубини и Мариинского театра). Многие концерты фестиваля, проходившие на открытом воздухе в средневековой крепости Рокка Бранкалеоне, бесплатно транслировались в формате стриминга.

Но в конце октября итальянские залы вновь закрылись для публики, и в последний момент была отменена традиционная осенняя Трилогия Равеннского фестиваля, прекращены репетиции спектакля "Фауст рапсодия" на музыку Шумана. Риккардо Мути обратился к премьер-министру Италии Джузеппе Конте с открытым письмом (газета Corriere della Sera), где изложил свою твердую позицию: "Обнищание ума и души опасно и вредит в том числе физическому здоровью. Считать театральную деятельность излишней… - это проявление невежества, отсутствия культуры и духовности". Маэстро заявил, что решение правительства "не принимает во внимание страдания тысяч артистов, которые оскорблены подобной ситуацией и опасаются за свое будущее". Особенно незащищенными в этой ситуации оказались, по его мнению, молодые музыканты.

Еще летом во время Равеннского фестиваля Риккардо Мути в первую очередь дал возможность выступить молодым музыкантам: Молодежный оркестр Луиджи Керубини сыграл на фестивале пять программ. Этот коллектив, основанный Риккардо Мути в 2004 году, состоит из лучших молодых музыкантов Италии в возрасте до 30 лет и известен не только в Италии, но и в Европе, России, Японии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и др. Оркестр является коллективом-резидентом международного проекта "Дороги дружбы", который маэстро ежегодно проводит в самых проблемных точках мира, играя концерты совместно с итальянскими и местными музыкантами.

Обнищание ума и души опасно и вредит в том числе физическому здоровью

На этот раз музыканты оркестра соберутся вместе с Риккардо Мути в Театре Алигьери в Равенне, где сыграют два специальных концерта без публики, в пустом зале. Концерты будут транслироваться в прямом эфире 22 и 29 ноября на платформе Равеннского фестиваля, а также на сайте "Российской газеты" - российского эксклюзивного стриминг-партнера проекта. В записи концерты останутся доступными для просмотра в течение 15 дней на ravennafestival.live.

В воскресенье, 22 ноября, прозвучит программа, составленная из двух симфоний Шуберта - Третьей, написанной 18-летним композитором и изящно сочетающей влияния Россини и Гайдна, и "Неоконченной" - с ее типичным романтическим конфликтом: драматическим столкновением идеальной мечты с реальностью. Эту программу Молодежный оркестр Керубини исполнял когда-то на первом своем выступлении, в 2005 году.

Следующий концерт состоится в воскресенье, 29 ноября, и будет посвящен итальянской музыке, патриотом которой в прямом смысле этого слова является Мути. Маэстро убежден, что именно музыка Верди символизирует Италию, передает сам итальянский дух и "гений". В афишу концерта он включил фрагменты из опер Верди "Макбет", "Сила судьбы", "Набукко", "Сицилийская вечерня", а также медитативный "Ноктюрн" Мартуччи и раннюю Симфоническую прелюдию Пуччини, навеянную впечатлениями от вердиевской "Аиды". Эта программа - оммаж итальянской музыке и итальянской опере, ее неустаревающей красоте и витальной силе.

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