Россия проведет высокоскоростной интернет в Арктику

В Арктике начали строить подводную волоконно-оптическую линию связи от Мурманска до Владивостока. Этим занимаются сразу несколько ведомств - Министерство транспорта, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП "Росморпорт". Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Росморречфлота.

"Контракт на строительство подписали в прошлом году. Финансируют проект из бюджета. Его цель - развитие портовой инфраструктуры на трассе Северного морского пути и формирование цифровой экосистемы региона", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Пропускная способность волоконно-оптической линии связи должна составить 52-104 терабит в секунду, протяженность - более 12,5 тысячи километров без учета ответвлений до населенных пунктов вдоль трассы. Завершить проект планируется в 2026 году, уточняет РБК.

Напомним, в конце октября была утверждена Стратеги развития Арктической зоны. Указ подписал Владимир Путин. В документе перечислены опасности, вызовы и угрозы в Арктической зоне, а также предусмотрены меры для выполнения задач социального и экономического развития, международного сотрудничества и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ранее сообщалось о том, что для бизнеса, который готов вкладываться в проекты по развитию Арктической зоны, создана базовая система преференций.