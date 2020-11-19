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19.11.2020 04:14
Рубрика: Общество

Российские космонавты в 2021 году установят рекорд по числу выходов с МКС

Члены основного экипажа МКС-64 космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков (слева направо). Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Члены основного экипажа МКС-64 космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков (слева направо). Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Члены основного экипажа МКС-64 космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков (слева направо). Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В следующем году российские космонавты установят рекорд по числу выходов в открытый космос. Об этом говорится в предварительной программе МКС, разработанной РКК "Энергия" (предприятие "Роскосмоса").

Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" / РИА Новости
Российские космонавты завершили работы за бортом МКС

В 2021 году запланированы семь выходов по российской программе. Первый из них состоится уже в марте, два в июне, два в июле-августе, далее по одному в сентябре и декабре, пишет РИА Новости. Это связано со вводом в строй двух новых модулей на МКС - речь про "Науку" "Причал". Их запуски намечаются в апреле и сентябре 2021 года соответственно.

Накануне, 18 ноября, российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков впервые вышли в открытый космос, где провели свыше шести часов за работой. В частности, они проверили обшивку модуля "Звезда" в районе ранее обнаруженной трещины и осуществили фотосъемку. Внешних следов повреждений при этом космонавты не увидели. По словам специалистов "Роскосмоса", никакой опасности для экипажа и работоспособности станции нет.

Добавим, что наши космонавты впервые покинули станцию через стыковочный отсек модуля "Поиск". Ранее работы на российском сегменте МКС выполнялись из стыковочного отсека "Пирс", который уже готовят к расстыковке. Его затопят перед запуском "Науки" в апреле 2021 года. Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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