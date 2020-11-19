Российские космонавты завершили работы за бортом МКС

Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков - российские космонавты - завершили работы в открытом пространстве за бортом МКС. Трансляция велась на сайтах NASA и "Роскосмоса".

Для обоих космонавтов это был первый выход в открытый космос в карьере. Также это была первая внекорабельная деятельность, связанная с подготовкой к запуску в апреле 2021 года многофункционального лабораторного модуля "Наука", уточняет ТАСС.

Работы в открытом космосе заняли шесть часов 47 минут. На космонавтах были скафандры "Орлан-МКС". Впервые наши космонавты покинули станцию через стыковочный отсек модуля "Поиск". Ранее работы на российском сегменте МКС выполнялись из стыковочного отсека "Пирс", который уже готовят к расстыковке. Предполагается, что перед запуском многофункционального лабораторного модуля "Наука" в 2021 году "Пирс" будет затоплен.

Всего нынешний экипаж МКС должен дважды работать за пределами станции. До этого российские космонавты выходили в открытый космос в мае прошлого года. Добавим, что сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.