Российские космонавты проведут в открытом космосе шесть часов

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков проведут в открытом космосе около шести часов. Они проверят герметичность выходного люка модуля "Поиск" и почистят иллюминаторы модуля "Звезда", выполнят работы в рамках научных экспериментов, переключат антенну с одного модуля на другой.

Выход за борт МКС намечен на 18 ноября - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса". Причем, как ранее стало известно, выход россиян будет впервые осуществлен через модуль "Пирс".

Между тем специалисты продолжают анализировать ситуацию с утечкой воздуха на Международной космической станции. Накануне космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что трещина в модуле "Звезда" имеет "выпуклую внутрь" форму. Экипаж предположил, что она появилась из-за "удара с внешней стороны", - пишет РИА Новости.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность, и на несколько дней изолировался в российском сегменте станции.

Как выяснилось, место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". По словам специалистов, никакой опасности для экипажа и работоспособности станции нет, но понятно, что найти место утечки было необходимо.

В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину. О том, как это было, Вагнер рассказал незадолго до возвращения на Землю во время сеанса видеосвязи читателей и журналистов "Российской газеты" с МКС.

"Мы в течение трех крайних недель занимались этой задачей как основной, все свободное время на это тратили, - поделился он. - Перепробовали множество различных способов". Оказалось, что все штатные средства, которые есть на борту, не смогли помочь, так как утечка была, по словам космонавта, "ниже нижнего порога чувствительности приборов".

"В один из вечеров мы взяли пакетик с чаем, разорвали его и распылили весь этот чай по переходной камере, - говорил Иван Вагнер. - Через сутки мы увидели, как чаинки собрались в месте утечки! Получается, благодаря чаю мы нашли место утечки. Сейчас мы его изолировали временно, и на Земле принимают решение, как мы будем герметизировать это место на долгое время".

Что могло стать причиной появления утечки? Эксперты высказывают разные мнения. Одно из них - попадание микрометеорита.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Всего нынешний экипаж МКС должен дважды работать за пределами космической станции. Второй выход будет связан с приемом нового многофункционального лабораторного модуля "Наука", который отправят к МКС будущей весной.

До этого российские космонавты выходили в открытый космос в мае прошлого года.