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30.10.2020 13:22
Рубрика: Общество

Российские космонавты проведут в открытом космосе шесть часов

Текст: Наталия Ячменникова
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков проведут в открытом космосе около шести часов. Они проверят герметичность выходного люка модуля "Поиск" и почистят иллюминаторы модуля "Звезда", выполнят работы в рамках научных экспериментов, переключат антенну с одного модуля на другой.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Выход за борт МКС намечен на 18 ноября - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса". Причем, как ранее стало известно, выход россиян будет впервые осуществлен через модуль "Пирс".

Фото: Mark Garcia/NASA
Трещина в российском модуле МКС могла появиться от удара снаружи

Между тем специалисты продолжают анализировать ситуацию с утечкой воздуха на Международной космической станции. Накануне космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что трещина в модуле "Звезда" имеет "выпуклую внутрь" форму. Экипаж предположил, что она появилась из-за "удара с внешней стороны", - пишет РИА Новости.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность, и на несколько дней изолировался в российском сегменте станции.

Как выяснилось, место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". По словам специалистов, никакой опасности для экипажа и работоспособности станции нет, но понятно, что найти место утечки было необходимо.

В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину. О том, как это было, Вагнер рассказал незадолго до возвращения на Землю во время сеанса видеосвязи читателей и журналистов "Российской газеты" с МКС.

"Мы в течение трех крайних недель занимались этой задачей как основной, все свободное время на это тратили, - поделился он. - Перепробовали множество различных способов". Оказалось, что все штатные средства, которые есть на борту, не смогли помочь, так как утечка была, по словам космонавта, "ниже нижнего порога чувствительности приборов".

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ РИА Новости
Экипаж МКС на "Союзе МС-16" успешно вернулся на Землю

"В один из вечеров мы взяли пакетик с чаем, разорвали его и распылили весь этот чай по переходной камере, - говорил Иван Вагнер. - Через сутки мы увидели, как чаинки собрались в месте утечки! Получается, благодаря чаю мы нашли место утечки. Сейчас мы его изолировали временно, и на Земле принимают решение, как мы будем герметизировать это место на долгое время".

Что могло стать причиной появления утечки? Эксперты высказывают разные мнения. Одно из них - попадание микрометеорита.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Всего нынешний экипаж МКС должен дважды работать за пределами космической станции. Второй выход будет связан с приемом нового многофункционального лабораторного модуля "Наука", который отправят к МКС будущей весной.

До этого российские космонавты выходили в открытый космос в мае прошлого года.

Общество Космос

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