"Российская газета" выходит на связь с МКС - видеотрансляция

Сегодня, 19 октября 2020 года, пошли 89-е сутки с того момента, как на борт Международной космической станции был доставлен и каждый день совершает по шестнадцать оборотов вокруг Земли штандарт Совета ветеранов 354-й стрелковой дивизии - одного из прославленных соединений Великой Отечественной. Один орбитальный виток на каждый день войны - 1418. Этому событию посвящен сегодняшний сеанс видеосвязи читателей "РГ" с МКС. Начало онлайн-трансляции - в 11.00 мск.

Послевоенная реликвия, которую оставшиеся в живых фронтовики передавали друг другу по эстафете, осенью прошлого года побывала в "Российской газете" на премьере фильма "Один за всю дивизию" - о бывшем связисте Александре Дручкове, который с недавних пор держит эту связь в одиночку. Именно тогда и родилась идея поднять этот символ доблести и фронтового братства на космическую высоту, а уже потом, как было завещано ветеранами, передать штандарт в музей Юрия Гагарина на его родине в Смоленской области. Почему туда? В январе-апреле, а потом с августа и до конца декабря 1942 года стрелковая дивизия полковника Алексеева вела в тех местах кровопролитные наступательные бои. И что ни день - теряла десятки, а то и сотни своих бойцов.

354-ю стрелковую нередко называют дивизией Неизвестного солдата. Сформированная в Пензенской области, она приняла крещение огнем на 41-м километре Ленинградского шоссе, где теперь мемориал "Штыки" и откуда к Кремлевской стене перенесены останки Неизвестного солдата. Освобождала Подмосковье, сражалась под Ржевом, на Курской дуге, в Белоруссии, Польше, Германии. А командиром дивизии с момента ее формирования был, как уже сказано, полковник, а затем генерал Дмитрий Алексеев из старинного поморского села Ворзогоры на берегу Белого моря в Онежском районе Архангельской области. Теперь именем комдива и именем 354-й дивизии названы школы, музеи в разных городах и проспект в Зеленоградском административном округе Москвы.

И так счастливым образом совпало, что сейчас завершает на борту МКС свою первую космическую вахту земляк комдива Алексеева - 123-й космонавт России Иван Викторович Вагнер.

Он родился там же, на русском Севере через сорок лет после Победы - 10 июля 1985 года. А родиной ему стал поселок Североонежск в Плесецком районе Архангельской области. Это 950 километров к северу от Москвы и 250 - к югу от Архангельска. Рядом - река Онега, которая течет на север и впадает в Белое море. И там же, посреди архангельской тайги - испытательные и стартовые площадки ракетодрома "Плесецк", который стали называть космодромом уже после того, как в семье Виктора и Светланы Вагнер появился сын…

В понедельник, 19 октября, летчик-космонавт Иван Вагнер, который до этого вел заочный диалог с поклонниками космоса в социальных сетях, выйдет на прямую двухстороннюю связь с "Российской газетой", нашими читателями и героями.

Как вы думаете, что это за «минипустыня» среди тайги и гор? Этот песчаный массив, находящийся в предгорьях хребта Кодар — #ЧарскиеПески.



Пески окружены болотами и лиственничной тайгой, что в сочетании с хребтом #Кодар делает это место уникальным и безумно красивым! pic.twitter.com/dbMYLDHKjc — Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 18, 2020

В том числе ветераном 354-й дивизии Александром Константиновичем Дручковым, который обещает присоединиться к нам в прямом эфире из своего дома в Пензенской области.

К диалогу приглашены старшеклассники и педагоги из тех школ, что носят имя 354-й дивизии и ее командира - из Зеленограда, Кузнецка, Пензы, а также их ровесники и коллеги из школы в Северонежске и поселке Бужарово Истринского района Московской области.

Другими участниками космического сеанса, как ожидается, станут губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, глава города Кузнецк Сергей Златогорский. Приглашены глава Гагаринского района Смоленской области Роман Журавлев и директор Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина на его родине Сергей Есипов. При содействии Музея космонавтики в Москве к нам обещал присоединиться Герой Советского Союза летчик-космонавт Александр Лавейкин - сын фронтового летчика Героя Советского Союза И.П. Лавейкина, воевавшего в небе над Ржевом и Смоленском.

За всем происходящим в Zoom будут следить наши коллеги-журналисты, члены Пензенского и Поморского землячеств, авторы и друзья "Российской газеты", участвующие в сетевом историко-патриотическом и мемориальном проекте "Цепочка памяти".

Как это было

Один полет, а событий на целый блокбастер

Если честно, то полет экипажа, в составе которого работает Иван Вагнер, сродни хорошему блокбастеру. Судите сами: какой набор всего и вся! Здесь и НЛО, которые совершенно неожиданно увидела видеокамера космонавта Вагнера. Здесь и уникальный эксперимент: на борту космической станции - 3D-печать костной ткани крысы, которую затем ученые уже на Земле пересадят "земным" хвостатым. Здесь и изоляция из-за обнаруженной утечки воздуха. Здесь и прием первого американского Crew Dragon с экипажем, а также российских кораблей-рекордсменов, которые сумели долететь до МКС за рекордно короткие 3 часа с небольшим…

Надо сказать, что на российском биопринтере в космосе уже проводились эксперименты по печати различных тканей - хрящевой, костной, мышечной. Но как раз Анатолий Иванишин и Иван Вагнер привезли с собой необходимые материалы именно для нового эксперимента по печати неорганических компонентов костной ткани крысы. Печать длилась несколько дней. Постановщиков эксперимента интересуют свойства полученных в космосе материалов, то есть их способность инициировать рост ткани и то, насколько хорошо они подходят в качестве каркаса для такого роста. В будущем подобная технология может использоваться для лечения критических переломов, а также для замещения дефектов при опухолях костной ткани или окружающих мягких тканях с метастазами в кость.

Кстати, впервые такой эксперимент провел на орбите космонавт, Герой России Олег Кононенко. Вот что он рассказал в интервью "РГ":

- При проведении первого сеанса эксперимента, который я выполнил в декабре 2018 года, были получены тканеинженерная конструкция хряща человека (хондросфер) и щитовидной железы крысы из клеток щитовидной железы животного. Если говорить строго научным языком, то впервые в мире в условиях невесомости методом магнитной левитационной сборки была успешно осуществлена формативная биофабрикация тканеинженерных конструкций. Исследование имеет неоспоримый мировой приоритет России, поскольку ранее подобные в условиях невесомости никем не проводились. Практическое применение данной технологии - изучение космической радиации. Космическая радиация негативно влияет на организм человека, особенно при полётах за пределами защитной магнитосферы Земле. Технология биопечати позволяет создавать чувствительные к радиации так называемые органы-сентинелы в качестве моделей изучения радиационных воздействий. Эти знания потребуются при выполнении дальних полётов, при планировании строительства лунных баз и создании планетарных поселений.

…Когда 31 мая к МКС причалил новый американский пилотируемый корабль Crew Dragon, сделанный Илоном Маском, это, безусловно, стало событием. Впервые за последние почти десять лет США отправили своих астронавтов из своего космопорта, на своем корабле. И впервые в мировой космонавтике люди полетели в космос на борту аппарата, который создан частной компанией. Полет был испытательный. Проверялось все и вся. Астронавты - 53-летний Даглас Харли и 49-летний Роберт Бенкен работали на борту МКС вместе с Крисом Кэссиди, Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером. Они были одной дружной командой.

А еще экипажу посчастливилось принимать российский грузовой "Прогресс МС-15" , который установил рекорд по времени полета до МКС. Долетел до МКС за 3 часа 19 минут. Но кстати, как уже писала "РГ", новый экипаж МКС, который всего несколько дней назад встретили звездные старожилы - российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс долетел еще быстрее: дорога по двухвитковой схеме заняла у них всего 3 часа 3 минуты! Космический экспресс.

Но только рекордами дело не обошлось. А сколько шума наделала съемка таймлапс, во время которой Иван Вагнер обнаружил пять неопознанных летающих объектов. "Друзья, давно у нас не было timelapse-видео, исправляю ситуацию! Самый пик Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, т.е. во время полёта между ними. Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние, - написал он на своей страничке в Twitter. - На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или..."

Сенсационная видеозапись была передана руководству Роскосмоса. Кроме того, она отправлена в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН. "Кадры делались один раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров в секунду. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды", - уточнил Иван Вагнер.

Космические гости или как я снимал новый timelapse



Друзья, давно у нас не было timelapse-видео, исправляю ситуацию! Самый пик Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, т.е. во время полёта между ними. Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние... pic.twitter.com/8UwJZ6S8jb — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

Вообще неопознанными летающими объектами (НЛО) называется любой неидентифицированный наблюдаемый летающий объект. Неизвестные объекты, запечатленные российским космонавтом Иваном Вагнером с борта МКС, могут быть космическим мусором или спутниками Starlink. Такое мнение выразили эксперты и ученые РАН. По мнению ведущего научного сотрудника ИКИ РАН Натана Эйсмонта, полный ответ на вопрос, что это за феномен, требует более точных данных и некоторого времени для расчетов. "Но сразу можно предложить два объяснения, - комментирует ученый на институтском сайте. - Первое, которое кажется более вероятным, это отблески в иллюминаторе МКС, через который проводилась съемка. Но возможно и второе объяснение, которое кажется более интересным: мы видим тоже отблески, но уже от спутников Starlink Илона Маска. То, что эти огни так быстро исчезают, связано с быстрым изменением относительного расположения МКС, спутников и источника света - Солнца. Спутники Starlink движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отраженный от спутников, попал в камеру. Перемещение пяти объектов в кадре в таком случае - это проекция на наблюдателя, а не действительное их движение. Но, хочу подчеркнуть еще раз, чтобы подтвердить эту гипотезу, надо иметь более точные данные".

То, что группа из пяти неопознанных объектов, заснятых на видео российским космонавтом, может быть спутниками системы связи Starlink, считает и научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. Но чтобы дать 100-процентную гарантию, необходимо, как говорили специалисты, посчитать параметры орбиты объектов.

Ну, и еще один сюжет из космической эпопеи Ивана Вагнера и его коллег: изоляция. Сейчас на МКС проводятся плановые работы по определению повышенной утечки воздуха относительно среднестатистической штатной за сутки. Утечка, по словам российских специалистов, незначительная и еле-еле уловима приборами. Чтобы обнаружить место, экипажу даже пришлось изолироваться в двух российских модулях. "Находясь уже 4,5 месяца в космической изоляции на Международной космической станции, мы всем экипажем изолировались на 3 дня в двух модулях российского сегмента, - рассказал в своем блоге Иван Вагнер. - Причиной тому послужила слабая утечка атмосферы из объема станции. Нет поводов для беспокойств! Утечка не сильно превышает допустимые требования и компенсируется станционными средствами регенерации и доставляемым грузовыми кораблями газом… К изоляции мы перевели систему регенерации кислорода в более производительный режим, взяли и установили дополнительные поглотительные патроны углекислого газа, перенесли все ненужное в другие модули, взяли необходимое количество воды, еды и гигиенических средств, оборудовали зону умывания в грузовом корабле, подготовили для Криса место "ночевки" в "Поиске". Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже не плохо. Чувствуем себя отлично! Мы обеспечены всем необходимым, и даже можем выполнять физические тренировки и эксперименты по наблюдению Земли".

Вот такие они, звездные будни звездных людей.