Педагоги, организаторы школьных и муниципальных музеев, поисковики, журналисты и представители властных структур Пензенской области, города Гагарина и Зеленоградского округа Москвы стали инициаторами и первыми участниками сетевого историко-патриотического и мемориального проекта "Цепочка памяти". Его рабочая презентация состоялась в "Российской газете" в канун годовщины Московской битвы и была увязана с началом боевого пути 354-й стрелковой дивизии.

Сформированная в Пензенской области, она приняла боевое крещение в декабре 1941 года на 41-м километре Ленинградского шоссе - там, где теперь мемориал "Штыки" и откуда перенесены к Кремлевской стене останки Неизвестного Солдата. В дальнейшем вела кровопролитные бои на Истринском водохранилище и в других районах Подмосковья, зимой 1942 года - под Гжатском, летом-осенью 42-го и зимой 43-го - под Зубцовом, Сычевкой и Ржевом.

Под знаменами 354-й стрелковой дивизии воевали и погибали уроженцы разных мест - с берегов Суры и Волги, с Днепра и Пинеги, из Узбекистана и Белоруссии. А командиром дивизии с момента ее формирования был полковник, а затем генерал Дмитрий Алексеев из старинного поморского села Ворзогоры на берегу Белого моря в Онежском районе Архангельской области. Теперь его именем и именем 354-й дивизии названы школы, музеи в разных городах и проспект в Зеленоградском округе Москвы.

Все бойцы и командиры 354-й дивизии, крещенные огнем у стен столицы, выжившие и погибшие, сохраняют право быть награжденными медалью "За оборону Москвы". Сегодня это право могут реализовать их сыновья, дочери и внуки.

Инициаторы проекта поставили перед собой цель - восстановить именные данные обо всех погибших и умерших от ран бойцов и командиров 354-й стрелковой дивизии с последующим увековечением их в местах гибели и призыва. Важной частью совместной работы добровольцев и местных властей будут практические шаги по уходу за воинскими захоронениями, их современное обустройство, включая создание электронных паспортов и обновление книг памяти, доступных в интернете.

А общей для всех участников коммуникационной и "сборочной" площадкой станет специально созданный сайт "Цепочка памяти". С его помощью предлагается организовать взаимодействие между школьными и муниципальными музеями, где собирается информация о боевом пути соединения, установить связь с семьями фронтовиков, местными администрациями и поисковыми группами.

- В Пензенской области каждый муниципалитет готовит к 75-летию Победы свою Книгу Памяти, - поделился с коллегами и журналистами заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов. - Но данные порой разрозненны, поэтому необходим общий алгоритм работы, с использованием современных информационных и цифровых технологий. Таким инструментом может стать сетевой проект "Цепочка памяти". Мы готовим в регионе "дорожную карту", чтобы ускорить его реализацию.

Канал прямой связи для тех, кто готов включиться в общую работу, подставить плечо, поделиться важной информацией: soldat-354@rg.ru