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19.11.2020 02:05
Рубрика: В мире

Самолетам Boeing 737 MAX спустя полтора года вновь разрешили летать в США

Текст: Максим Макарычев
В среду Соединенные Штаты сняли 20-месячный запрет на полеты самолета Boeing Co 737 MAX на территории Америки. 737 MAX - это обновленная версия реактивного самолета, представленного в 1960-х годах.
Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

Решение о запрете было принято в марте 2019 года после двух смертельных катастроф c участием самолета указанной комплектации. В результате крушения 737 MAX в Индонезии и Эфиопии с интервалом в пять месяцев в 2018 и 2019 годах погибло 346 человек, что вызвало серию расследований, ослабило лидерство США в мировой авиации, стоило Boeing около 20 миллиардов долларов и серьезных имиджевых потерь. Компания, называющая себя крупнейшим экспортером США, была вынуждена свернуть пакет заказов на поставку около тысячи 737 MAX мировым авиакомпаниям.

В Росавиации прокомментировали информацию о возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX

Регулирующий орган по безопасности полетов, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), заявил, что разрешение не позволит самолету "немедленно вернуться" в небо, сообщает Reuters. Boeing предстоит выполнить ряд условий перед тем, как начать перевозку пассажиров. Существующие самолеты необходимо будет модифицировать, внеся дополнительные изменения в их конструкцию. Помимо изменений в части программного обеспечения и проводки, дополнительное обучение должны будут пройти пилоты. Обязательным станет занятие на тренажере перед каждым полетом под надзором представителей регулятора. В FAA сообщили, что планируют инспектировать около 450 самолетов 737 MAX, которые будут выполнять полеты в США.

Глава FAA Стив Диксон заявил, что "на 100 процентов уверен в безопасности самолета". "Мы сделали все возможное, чтобы смертельные аварии не повторились", - сказал Диксон, добавив, что FAA все еще изучает действия Boeing в части модификации MAX и может принять "дополнительные меры принудительного характера". В свою очередь, исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун сказал, что после катастроф компания улучшила свои методы и стратегию безопасности полетов.

Стало известно, что American Airlines планирует возобновить первый коммерческий рейс MAX 29 декабря, United Airlines в первом квартале 2021 года и Southwest Airlines во втором квартале. Между тем Alaska Airlines рассчитывает получить свой первый 737 MAX в начале следующего года и начать обслуживание пассажиров в марте.

Со своей стороны, семьи погибших в авиакатастрофе в Эфиопии заявили, что почувствовали "полное разочарование и новое горе" после решения FAA вернуть самолет в эксплуатацию.

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