Самолетам Boeing 737 MAX спустя полтора года вновь разрешили летать в США

Решение о запрете было принято в марте 2019 года после двух смертельных катастроф c участием самолета указанной комплектации. В результате крушения 737 MAX в Индонезии и Эфиопии с интервалом в пять месяцев в 2018 и 2019 годах погибло 346 человек, что вызвало серию расследований, ослабило лидерство США в мировой авиации, стоило Boeing около 20 миллиардов долларов и серьезных имиджевых потерь. Компания, называющая себя крупнейшим экспортером США, была вынуждена свернуть пакет заказов на поставку около тысячи 737 MAX мировым авиакомпаниям.

Регулирующий орган по безопасности полетов, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), заявил, что разрешение не позволит самолету "немедленно вернуться" в небо, сообщает Reuters. Boeing предстоит выполнить ряд условий перед тем, как начать перевозку пассажиров. Существующие самолеты необходимо будет модифицировать, внеся дополнительные изменения в их конструкцию. Помимо изменений в части программного обеспечения и проводки, дополнительное обучение должны будут пройти пилоты. Обязательным станет занятие на тренажере перед каждым полетом под надзором представителей регулятора. В FAA сообщили, что планируют инспектировать около 450 самолетов 737 MAX, которые будут выполнять полеты в США.

Глава FAA Стив Диксон заявил, что "на 100 процентов уверен в безопасности самолета". "Мы сделали все возможное, чтобы смертельные аварии не повторились", - сказал Диксон, добавив, что FAA все еще изучает действия Boeing в части модификации MAX и может принять "дополнительные меры принудительного характера". В свою очередь, исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун сказал, что после катастроф компания улучшила свои методы и стратегию безопасности полетов.

Стало известно, что American Airlines планирует возобновить первый коммерческий рейс MAX 29 декабря, United Airlines в первом квартале 2021 года и Southwest Airlines во втором квартале. Между тем Alaska Airlines рассчитывает получить свой первый 737 MAX в начале следующего года и начать обслуживание пассажиров в марте.

Со своей стороны, семьи погибших в авиакатастрофе в Эфиопии заявили, что почувствовали "полное разочарование и новое горе" после решения FAA вернуть самолет в эксплуатацию.