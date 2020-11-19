Сборная России опустилась в третью корзину при жеребьевке отбора на ЧМ-2022

Национальная команда России по футболу крупно проиграла Сербии (0:5) в последнем матче группового этапа Лиги наций.

Это поражение не только лишило шансов наших игроков на попадание в топ-дивизион турнира, но и сильно ударило по раскладам на жеребьевке отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Из-за поражения в Белграде россияне опустились в третью корзину жеребьевки. Место команды Станислава Черчесова заняла Румыния, сыгравшая в среду вечером вничью с Северной Ирландией (1:1). Ввиду последних результатов румыны обойдут в обновленном рейтинге ФИФА Россию.