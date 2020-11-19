Россия разгромно проиграла Сербии в заключительном матче Лиги наций

Перед заключительным матчем у сербов возникли проблемы с составом. Из-за коронавируса выбыли из строя капитан команды Александар Коларов, а также еще четыре футболиста, которые часто играли в стартовом составе - Сергей Милинкович-Савич, Дарко Лазович, Джордже Николич и Лука Миливоевич. Также не смог помочь партнерам и Душан Тадич. Все это внушало определенный оптимизм.

Сборной России нужно было играть на победу или же не проиграть, при условии, что Венгрия и Турция сыграют вничью. В стартовом составе у россиян произошло несколько изменений по сравнению с матчем в Турции. В центре обороны вместо Андрея Семенова появился Игорь Дивеев, на фланге вышел Вячеслав Караваев, также в основном составе оказались полузащитники Александр Ерохин и Антон Миранчук.

В самом дебюте встречи должен был открывать счет Антон Заболотный. Нападающий российской команды после прострела с фланга с нескольких метров сильно пробил ногой по летящему над газоном мячу, но умудрился попасть во вратаря.

Сербы своим первым же шансом воспользовались. На 10-й минуте Неманья Радоньич без проблем дошел почти до штрафной и пробил. Мяч попал в ногу игроку российской сборной и попал в ворота Маринато Гилерме. На 25-й минуте защитники упустили в штрафной Луку Йовича, который с пары метров точно пробил головой.

После этого снова был шанс у Заболотного. Он подставил ногу под удар проводившего сотый матч Юрий Жиркова, но мяч пролетел выше ворот. Сербы ответили на это голом Душана Влаховича, а уже в компенсированное время Йович оформил дубль. 0:4 после первого тайма - катастрофа.

В перерыве Станислав Черчесов провел четыре замены. Вместо Гилерме на поле вышел Сослан Джанаев. В поле вышли Роман Евгеньев, заменивший Дивеева. Покинули поле братья Миранчуки, вместо которых вышли Иван Обляков и Андрей Мостовой.

Во втором тайме российская команда начала больше владеть мячом, однако до гола дело так и не дошло. Зато Сербия огорчила Джанаева на 65-й минуте. После углового у своих ворот сербы провели быструю контратаку, точку в которой поставил Филип Младенович. И даже после этого Черчесов не бросил в бой Александра Соболева, заменив Заболотного на Дениса Черышева.

В итоге россияне не только проиграли важнейший матч Лиги наций, но и, по всей видимости, лишились места во второй корзине при жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. А Черчесову всерьез предстоит подумать над тем, как его команда будет к нему готовиться, чтобы избежать провала.