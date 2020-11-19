В Польше кладоискатели нашли шведские монеты XVI века

В Польше на территории Куявско-Поморского воеводства любители истории обнаружили в лесном массиве клад, который состоял из 38 шведских серебряных монет XVI и XVII веков.

О "любительском" открытии рассказывает Nauka w Polsce. Сообщается, что совершили его энтузиасты Артур Рыбски и Славомир Грабовски из любительской историко-исследовательской группы под названием Weles.

Подчеркивается, что исследование было санкционированным - археологи-любители предварительно получили специальное разрешение от властей. Кстати, специализируются они именно на поиске кладов. Для этого кладоискатели даже проводят тренировки.

Похоже, обучение принесло свои плоды. Клад был найден в Черпишевском лесном округе, причем даже для самих археологов-любителей это оказалось неожиданностью. Поначалу участок показался им непривлекательным. Не верилось, что на нем может находиться что-то ценное.

Энтузиасты переместились на другое место. Во время перерыва Артур Рыбски показал коллегам серебряную монету, которую ему удалось найти. После этого исследователи решили вернуться на "непривлекательный участок".

Обследование они проводили при помощи металлоискателя. В результате им удалось найти 38 серебряных монет, которые находились на небольшой глубине - всего в 10 сантиметрах от поверхности.

Кладоискатели предположили, что изначально монеты хранились в кошеле, который носили на поясе. Возможно, он был кем-то обронен и утерян. Сами монеты оказались шведскими, они были отчеканены в XVI и XVII веках.

Большинство из них украшено портретами Густава II Адольфа, короля Швеции в 1611-1632 годах. Но в "кошельке" также находились монеты времен династии Васа. Это был шведский род, представители которого в XVI-XVII веках занимали королевские престолы Швеции и Речи Посполитой. Словом, клад относится к так называемому периоду шведских войн.

Интересно, что точное место находки энтузиасты так и не раскрыли, заявив, что они намерены продолжить свои исследования в этом районе. Любители истории признались лишь, что поблизости от места находки нет крупных городов, а расположено оно на берегу Вислы.

Кстати, в октябре 2020 года в том же округе недалеко от города Торуни было найдено более 150 фрагментов роскошной бронзовой конской сбруи, возраст которой был оценен примерно в 2500 лет.