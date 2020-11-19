Составлен рейтинг самых "просматриваемых" авто на YouTube

Компания LeaseFetcher, занимающаяся лизинговым классифайдом, составила список автомобилей, которыми больше всего интересуются пользователи YouTube.

Видео с Lamborghini Aventador набрали более миллиарда просмотров, если быть более точными - 1 088 910 890 просмотров. Следом идёт "сокомандник" суперкара - Lamborghini Huracan с результатом 497 039 995 просмотров.

Икона бездорожья и британской офф-роад культуры Land Rover Defender занял третье место, на его счётчике 422 269 132 просмотров.

На четвёртой строчке, и это неожиданно, расположился Kia Seltos, который ненамного отстал от "бронзового" призёра списка: 411 506 469 просмотров.

Пятёрка замыкается Bugatti Chiron, в активе которого 396 673 009 просмотров.

Самым "просматриваемым" электрокаром на YouTube стал седан Tesla Model S, который в абсолютном зачёте тоже показал себя достойно - 11 место.