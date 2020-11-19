Станислав Черчесов: Не думаю, что Дзюба много чего добавляет нам в игре

Если бы матча с Молдавией не было, это как-то повлияло бы на форму нашей команды?

Станислав Черчесов: Зачем этот вопрос задавать и зачем на него отвечать, если эта игра поставлена в календарь? Это же не от нас зависит. Это не наша прихоть. Уже несколько раз говорил об этом. Игра есть игра. Все команды по три матча играют, и мы играем. Какая здесь проблема?

Но ведь не было движения по сравнению с игрой против Турции?

Станислав Черчесов: Это я вижу, но это футбол. Что ж теперь?

Мыслей об отставке у вас не возникало?

Станислав Черчесов: Вопрос не ко мне. Мы провели наш турнир. Начали его хорошо, закончили неважно. Сегодняшняя игра показала, что все-таки команда должна быть командой. А у нас было много новых игроков по разным причинам. С листа видимо сыграть на таком уровне не всем удается.

У вас есть объяснение, почему в первом тайме мы нанесли гораздо больше ударов, чем сербы, но пропустили четыре мяча?

Станислав Черчесов: Скажу банальность, но у них все залетело, а у нас нет. Но даже если бы мы забили свой первый момент, то, надо быть объективными, сегодня все равно сербы были свежее, лучше. И они заслуженно выиграли. Другое дело, что не было движения, которое должно быть. А когда наша команда физически не готова, согласитесь, что тогда выглядим ниже того уровня, который можем дать. Это уже который раз у нас подтверждается. Здесь двух мнений быть не может.

Почему в перерыве поменяли вратаря?

Станислав Черчесов: Гилерме неудачно тайм сыграл, ни разу не выручил. Поэтому решили его поменять. Такие таймы бывают у каждого вратаря. Зачем его было дальше оставлять.

После сегодняшней игры вам не странно, что сборная России сыграет на Евро, а Сербия - нет?

Станислав Черчесов: Это сегодняшний матч. Мы свой отборочный цикл великолепно прошли. Жалко вот эта пандемия нас чуть-чуть приостановила. Сербия не вышла. Значит, в тот момент, когда надо было быть готовыми, у них не получилось. А мы дали результат. Поэтому мы на чемпионате Европы. А Сербия - пока что нет. Хотя у сербов всегда была хорошая команда. Не знаю, что у них не получилось.

Сейчас не считаете, что все-таки стоило вызвать Дзюбу?

Станислав Черчесов: Зачем возвращаться к вопросу, который мы спокойно закрыли. Мы хотим об этом не говорить. А вы опять этот вопрос педалируете. Не думаю, что Дзюба много чего добавляет нам в игре. Другое дело, что его по той или иной причине нет. Думаю, что это было правильное решение.

Вы много новичков выпустили на второй тайм. Увидели в их игре какую-то перспективу?

Станислав Черчесов: Во-первых, всегда есть 45 минут, которые тебе могут дать возможность отыграться. Хотя сегодня это было сложно сделать. Мы попытались, нам не удалось, хотя моменты были. Мы даже гол престижа не забили. Но по такой игре нельзя делать окончательные выводы по тому или иному игроку. Согласитесь, что на таком уровне за раз у нас слишком много игроков не было. Молодых игроков надо аккуратно вводить. Раньше было как: вызывали на несколько сборов, чтобы они обживались, потом давали им играть. А сейчас они должны играть, потому что многих нет. С одной стороны, хочется выигрывать, с другой - предъявлять претензии молодым футболистам, которые в первый раз вызваны в сборную и не могут сделать результат, наверное, было бы легкомысленно и неправильно. Теперь вам понятнее, почему аккуратненько старались игроков вводить в состав. Потому что сборная - это тоже команда. Кстати, год назад в Швеции у нас было то же самое. Многое игроков выпало, пришлось заново на ходу собирать. Сборная - это команда, которая живет своей жизнью, где есть свои устои. Наверное, сложно с листа сыграть. Теперь меня поймут, почему я так делал.