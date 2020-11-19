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19 ноября 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 18 ноября 2020 года № 924 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 05.11.2020) следующие изменения:

преамбулу после слов "от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" дополнить словами "от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом";

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше с 23 октября 2020 г. по 05 ноября 2020 г., с 06 ноября 2020 г. по 19 ноября 2020 г., с 20 ноября 2020 г. по 03 декабря 2020 г. включительно, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, беременных женщин в период с 20 ноября 2020 г. по 03 декабря 2020 г. включительно соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках.";

абзац второй признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 8.14 следующего содержания:

"8.14 выдачу гражданам, состоящим на диспансерном учете по заболеваниям, указанным в приложении к настоящему постановлению, беременным женщинам листка временной нетрудоспособности.";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Управлению информационной политики департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области (Самотойлова), управлению здравоохранения области (Лапочкина) организовать работу по систематическому информированию (через средства массовой информации, оповещение посредством мобильной и иных

средств связи, распространение бюллетеней, листовок, установление рекламных щитов и другими способами) граждан о возможных рисках заражения 2019-nCoV, а также доведению информации о необходимости ограничения посещения мест массового пребывания граждан, вызова врача на дом при появлении симптомов респираторных заболеваний или ухудшении состояния, связанного с имеющимися болезнями.";

в абзаце третьем пункта 19 слова ", в том числе в приоритетном порядке граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления" исключить;

дополнить постановление приложением в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 19.11.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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Приложение к постановлению
(docx, DOCX, 29 Кб)