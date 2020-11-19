В Дании уничтожили всех зараженных коронавирусом норок

Все инфицированные SARS-CoV-2 норки на фермах Дании уничтожены. Об этом сообщило Управление ветеринарии и пищевых продуктов страны.

Зараженные новой коронавирусной инфекцией животные были обнаружены в 284 хозяйствах и ликвидированы. Под подозрением в настоящее время находятся еще 25 ферм.

Напомним, что правительство Дании приняло решение уничтожить всех больных норок 4 ноября на зверофермах в связи с опасностью передачи мутировавшего коронавируса от них людям. В короткий срок было убито 2,4 миллиона норок из 15 миллионов. Однако очень быстро разразился громкий скандал, так как правоведы выяснили, что приказ правительства был незаконен, поскольку не имел соответствующего законодательного обоснования. Министр по вопросам продовольствия страны Могенс Йенсен вынужден был признать ошибку и скорректировать требование. Истреблять норок можно только в двух случаях: если на ферме выявлена инфекция или сама ферма находится в зоне эпидемической опасности.

Отметим, что в настоящее время в Дании идет обсуждение законопроекта, который позволит правительству требовать от фермеров уничтожения всех животных в случае их заражения в период пандемии.